Lunedì scade bando per aiuti economici

Ancora poche ore, fino a lunedì 13 novembre, per fare domanda di accesso al Fondo anticrisi, bando per l’assegnazione di contributi economici alle famiglie in stato di disagio socio economico. L’importo erogabile andrà da un minimo di 250 a un massimo di 500 euro per richiedente beneficiario, con redistribuzione dei soldi in avanzo. Potranno presentare domanda al Comune di Urbino i residenti nel territorio comunale con un Isee non superiore a 6.542,51 euro e con un componente iscritto al Centro per l’impiego e che non ci siano beneficiari del Reddito di cittadinanza.