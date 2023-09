L’Unesco e i trampoli: patrimonio culturale

Il 21° Tocatì, Festival internazionale dei giochi in strada, che si aprirà a Verona il prossimo 15 settembre, sarà un’edizione speciale, la prima dopo il riconoscimento di "buona pratica" da parte dell’Unesco. Tra le 15 associazioni partecipanti da tutta Italia, che hanno ottenuto tale titolo insieme all’evento, ci sarà, come sempre, anche il Centro socio-culturale Don Italo Mancini di Schieti, con il Palio dei trampoli. L’annuncio del riconoscimento era stato dato a fine 2022, in Marocco, e martedì c’è stata la consegna dell’attestato nel Ministero della Cultura, per mano del sottosegretario Gianmarco Mazzi. "È il momento più alto raggiunto dalla nostra comunità, che ci ripaga per gli sforzi fatti – commenta Massimiliano Sirotti, vicepresidente del Centro Don Italo Mancini –. Tuttavia, non dev’essere un punto di arrivo, ma uno stimolo a proseguire: dopo 16 anni di collaborazione con l’Associazione giochi antichi di Verona, ora vorremmo allacciare rapporti anche a livello internazionale con delle comunità ludiche". Insieme alle altre 14 associazioni, il Centro Don Italo Mancini fa parte di una rete nazionale a capo del progetto per la salvaguardia del mondo del gioco, portatore di tradizioni, usanze e costumi. Insomma, portatore di cultura. "L’Unesco ha considerato il gioco un bene immateriale da tutelare – spiega Sirotti –. Da qui il riconoscimento al Tocatì e alle 15 associazioni coinvolte, il primo di "buona pratica" assegnato in Italia. Tocatì vuol dire "tocca a te", in dialetto locale, e coinvolge i presenti a provare dei giochi antichi. È importante anche dal punto di vista sociale, perché lega le generazioni: anziani e giovani giocano insieme, riscoprendo la tradizione". Il Palio dei trampoli nacque nel 1998, su suggerimento di Raniero Bartolucci, riprendendo degli strumenti, i trampoli, che erano usati per guadare i fiumi, ma anche per giocare. Una cosa fatta in tutta Italia, in passato, si è perciò trasformata in un marchio registrato, depositato dal Centro Don Italo Mancini, e ora si può svolgere con tale nome solo a Schieti. "Ma Schieti fa parte del Comune di Urbino, tant’è che la pergamena è stata consegnata al sindaco, Maurizio Gambini, e poi al Silvio Filippini, presidente del Centro – continua Sirotti –. Per questo, il Palio e il riconoscimento portano ricchezza alla città: mi auguro che si colga quest’opportunità a fini di pubblicità e valorizzazione del territorio. Dobbiamo promuovere quanto facciamo".

Nicola Petricca