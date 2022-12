Lunga vita ai panettoni

Abbiamo ancora pochi giorni di tempo per gustare la fragrante tradizione dei panettoni artigianali dell’antico forno Nicolini. E la parola antico non cade per caso perché stiamo parlando di uno dei forni storici della città. Tutto è cominciato ottant’anni fa con Olindo Nicolini, un ragazzino di dodici anni con la passione per il lievito che iniziò a impastare pagnotte a Muraglia, per poi aprire una propria bottega, vent’anni dopo, a Santa Veneranda. Qui c’è ancora il laboratorio, mentre un punto vendita è stato aperto anche in via del ’900, e qui lavora ancora uno dei forni più antichi d’Italia, di cui si trovano pochissimi esemplari: una struttura in muratura che garantisce tenuta della cottura e croccantezza nel caso del pane (prodotto a basso contenuto glicemico, così come le pizze, grazie a una farina ricca di fibre nata con la fondazione Veronesi). Ma torniamo ai panettoni, che ora vengono lavorati e confezionati come tutti gli altri prodotti da Cinzia Nicolini e da suo marito Loris Aiuti: squisiti nelle varianti con le gocce di cioccolato, oppure con cioccolato e pera, o ancora tradizionale con uvetta e canditi oppure vuoto per chi vuole farcirlo da solo a casa, e infine alle fragoline di bosco. La costante di questi panettoni è la loro cremosità, il sentore di lievito e le persistenza gusto olfattiva valorizzata dalle gocce di cacao piuttosto che dalla freschezza fruttata della variante alle fragole. Il segreto sta nella lievitazione ( quindici ore) e negli ingredienti di qualità.

Un altro panettone gourmet è firmato dai maestri pasticceri Roberto Rinaldini ed Enrico Bartolini che sfornano un "Panvita" straordinario, a fermentazione naturale, con farina di pistacchio e farcitura di cubetti di pistacchio: le fette vanno guarnite con una crema al marsala compresa nella confezione che conferisce una nota balsamica verticale, arabeggiante: un acuto saporoso che squarcia l’assaggio di grande armonia, una sorta di bigné di Natale. C’è poi il panettone agrumato De Rosa, freschissimo e finissimo grazie a scorza e oli essenziali di limone e arancio e alla soavità odorosa conferita dalla bacca di vaniglia.