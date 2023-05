Lungomare più blu Dal 15 giugno si paga

Si stanno realizzando le righe blu e a breve saranno installati anche 22 parcometri, dopodiché sarà tutto pronto per l’attivazione dei parcheggi a pagamento nella zona mare di Marotta dal 15 giugno al 15 settembre. "Il nostro Comune ha affidato la gestione del servizio alla Divisione Mobility di Abaco Spa – puntualizza l’assessore alla viabilità Raffaele Tinti -, che da lunedì prossimo attiverà insieme al nostro personale uno sportello informativo a Villa Valentina, tra viale Carducci e il lungomare, che sarà aperto tutti i lunedì dalle 16 alle 19, tutti i mercoledì dalle 9 alle 12 e il sabato sempre dalle 9 alle 12 e dove, oltre a richiedere ogni tipo di delucidazione, si potranno stipulare anche gli abbonamenti".

Come già evidenziato su queste colonne, le linee blu riguarderanno oltre 800 dei 1.200 stalli presenti nella fascia sul lato mare rispetto alla ferrovia, partendo da sud dall’altezza del residence ‘Le Vele’ fino ad arrivare a nord al ‘Camping Gabbiano’. Nei parcometri è previsto l’obbligo di inserimento della targa, mentre non sarà necessario esporre il ticket sul cruscotto. La tariffa è di 1 euro all’ora, con frazionamento di 20 centesimi ogni 12 minuti. Pagando 4 euro si ha diritto alla mezza giornata, di 6 ore, e con 8 euro alla giornata intera di 12 ore, dalle 9 del mattino alle 21. Ci sono, poi, tutta una serie di abbonamenti, a partire da quello di 30 euro una tantum per tutto il periodo estivo, attivabile esclusivamente dai soggetti residenti nelle vie interessate dalle soste a pagamento, con inserimento al massimo di due targhe per ogni nucleo familiare e possibilità di sosta di un solo veicolo. Gli stessi nuclei possono attivare un secondo abbonamento per l’intero periodo estivo a 150 euro.

Tutti, invece, indipendentemente dalla residenza, possono usufruire con 35 euro di un abbonamento per 7 giorni, e con 100 euro per 30 giorni. Tra le altre forme di abbonamento previste c’è n’è una da 50 euro una tantum per l’intero periodo a favore dei titolari di esercizi economici con sede nelle vie interessate dalla sosta a pagamento e una ulteriore da 40 euro ad abbonamento per alberghi posizionati nelle stesse vie secondo il seguente algoritmo: fino a 15 camere, massimo 2 abbonamenti; oltre 50, massimo 5 abbonamenti. Stessa quota di 40 euro, per un massimo di 4 abbonamenti per i titolari dei camping.

Sandro Franceschetti