"L’unica cosa per andare avanti per me è la vita"

Compassione. Essere compatiti, sentirsi al centro dell’attenzione, sentirsi protetti e nei pensieri di chi ti sta più a cuore. È una cosa che ho sempre detestato, non ho mai sopportato chi, vedendomi a letto e priva di forze, mi compativa con lo sguardo languido pensando di essere invisibile. Una malattia genetica, che ti costringe a frequenti ricoveri ospedalieri, a settimane passate in casa con dolori devastanti, lontana da tutto e da tutti, prima di logorarti definitivamente, ti costringe a sopportare con la forza tutto ciò che ti accade.

Diventi, o per lo meno ti senti in un certo senso invincibile quando sfidi e sconfiggi la morte per tre volte. Ci fai il callo, ti dimentichi di chi sei, di cosa ti piaceva, di quello che amavi fare; l’unica cosa per cui devi andare avanti è la vita. Dopo tanta fatica, sacrifici, pianti e notti insonni, riesci inspiegabilmente a conquistare la tua stessa realtà. Scopri il mondo, quello vero, quello fuori dagli ambulatori medici, fuori dalla sala operatoria, ti rendi conto delle realtà che ti circondano e piano piano scopri che sei capace di stare in piedi da sola. Sei orgogliosa di te stessa, sei felice, ti senti rinata, ringrazi qualsiasi cosa ti abbia permesso di restare ancora. Improvvisamente, però, ti senti mancare la terra da sotto i piedi, perché da un giorno all’altro ti rendi conto di non essere più protetta, ti rendi conto che la tua esistenza, adesso, dipende solamente da te stessa, è una tua responsabilità.

Ciò che prima ti faceva sentire protetta dentro una bolla che niente e nessuno poteva oltrepassare, non esiste più. Per assurdo ti manca, ti manca quella compassione che chi ti stava vicino provava per te, ti manca egoisticamente essere al centro della loro attenzione. Non esistono spiegazioni, tutto questo è la vita.

Asia D’Arcangelo