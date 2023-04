L’unico che si è astenuto "Paolini fa il comunista ma arricchisce i manager Due lire agli operai no?"

Ci tiene a smarcarsi dagli altri. E’ il comune di Montelabbate che al momento di votare la famosa delibera sul maxi aumento di indennità per il consiglio di amministrazione di Marche Multiservizi si è astenuto. Ed è stato l’unico a farlo, tra l’ilarità degli altri presenti. A raccontarlo è l’assessore Pierluigi Ferraro. Che dice: "Mi sono astenuto, quale delegato del sindaco, perché non avevo contezza se e come ci fosse stato un aumento (il 5° punto all’odg recitava: Determina dei compensi dei componenti del Cda...). Così ho deciso per l’astensione per la mancanza di informazioni più dettagliate. Ad esempio, se avessero riproposto l’attuale compenso, avrei votato anche a favore. A fine assemblea sono andato dal presidente Paolini e, a titolo personale, ho esternato il mio stupore, visto che lui stesso ricorda spesso, anche pubblicamente, che si considera un Presidente comunista, così gli ho detto: “Caro presidente, sono rimasto sbalordito. Uno che si dichiara comunista propone l’aumento per i manager e si dimentica degli operai. Con questa mossa il comunismo ha fatto un altro balzo in avanti”".

Il sindaco di Fermignano Emanuele Feduzi, che non era presente personalmente ma aveva un suo delegato che ha votato a favore, ora dice: "Noi non sapevamo niente di questa proposta di aumento. Davvero niente. Ora di fronte a quello che è stato reso noto penso che la cosa migliore sia convocare un’altra assemblea e decidere tutti insieme, avendo conoscenza dei fatti, tutto ciò che deve essere fatto sia per il bene della società Marche multiservizi di cui la parte pubblica ha la maggioranza delle quote sia per i cittadini".

E infine Articolo Uno: "Si azzeri tutto. Chiediamo di chiarire i rapporti esistenti con un’azienda che si definisce privata ma che nei fatti agisce in regime di monopolio e viene totalmente pagata dal pubblico, ovvero dai cittadini. E’ venuto il momento di ridefinire il ruolo dei sindaci e della Provincia nella gestione dell’azienda".