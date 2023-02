L’unificazione diventa un docufilm

La ‘battaglia’ per l’unificazione di Marotta, lunga oltre 60 anni, è diventata un docufilm, che sarà presentato domenica, a partire dalle 16,30, alla sala convegni della Croce Rossa dal Comitato Pro Marotta Unita e dal Circolo Culturale della cittadina. Un lavoro che ripercorre tutti gli eventi che hanno portato ad abbattere il muro della Berlino dell’Adriatico, realizzato da Francesco Grilli, figlio di Pierino Grilli, corrispondete de Il Resto del Carlino dalla fine degli anni ’50 agli anni ’70 e cronista della ‘Marcia su Roma’ del settembre 1959. Quando 20 ragazzi marottesi andarono a piedi, in staffetta, alternandosi ogni chilometro, scortati da una corriera, fino alla sede del Ministero dell’Interno per chiedere l’adozione della proposta di legge presentata il 16 aprile precedente dall’onorevole Boidi e altri 56 deputati che prevedeva l’istituzione del comune di Marotta, che però ebbe esito negativo.

"Nel docufilm – evidenziano Ersilia Riccardi del Circolo Culturale e Gabriele Vitali del Comitato Pro Marotta Unita – ci sono spezzoni degli anni ’40 e 50’ dove già si parlava di questo paese della costa adriatica diviso in due e servizi, al riguardo, del ’55 di Sergio Zavoli e Nando Martellini. Poi si va avanti, descrivendo la ‘Marcia su Roma’; la seconda proposta di legge con la relativa raccolta di firme del 2010; il referendum del 9 marzo 2014 che vide la vittoria del ‘sì’ all’unificazione; la legge regionale del 2014 che sancì l’unità; e tutte le fasi successive scaturite dai ricorsi del Comune di Fano, fino alla sentenza della Corte Costituzionale del settembre 2019 che pose la parola fine sulla vicenda".

