L’Unione dei Comuni cerca fondi per i pannelli fotovoltaici

La Giunta esecutiva dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, presieduta dal presidente Palmiro Ucchielli, ha approvato tre progetti, redatti dall’architetto Emanuele Montanari, volti a proteggere l’ambiente grazie al risparmio energetico. Si tratta dell’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti della sede amministrativa dell’Unione, dell’asilo nido e della scuola media che avranno, rispettivamente, potenza elettrica pari a 50 KwP, 40 kWp e 60 kWp. Proposte che però aspettano i fondi adeguati per essere realizzate. "Cerchiamo risorse per poter realizzare il tutto – spiega Ucchielli – speriamo di poter contare sui fondi del Pnrr, dello Stato e della regione destinati agli impianti fotovoltaici". Per l’asilo nido c’è un ulteriore progetto. "Realizzeremo altre 3 aule, per un totale di 60 posti, e in questo complesso il fotovoltaico è già considerato. Abbiamo già la liquidità per partire: 1 milione e 160 mila euro a fondo perduto". La speranza è quella di replicare con gli altri progetti, "per risparmiare e per non gravare sui cittadini e sulle famiglie".

lu. ard.