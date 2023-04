L’Unione Montana promuove un corso per la modellazione e stampa in 3D

"Sta partendo un nuovo e inedito Corso di Formazione, che coinvolgerà tutte le Alte Marche e i territori limitrofi, su argomenti innovativi e all’avanguardia: la digital fabrication, la modellazione solida e la stampa 3D".

A renderlo noto è l’Unione Montana del Catria e Nerone, accreditata presso la Regione Marche come Ente di Formazione Professionale. "La digital fabrication – spiega una nota dell’ente montano – sta cambiando il modo in cui si producono oggetti, rendendolo più rapido, accessibile e sostenibile, dando vita a nuove opportunità di business e di innovazione. Il mondo della stampa 3D può concretamente migliorare la competitività, la flessibilità e la sostenibilità delle imprese artigiane, anche e soprattutto nelle aree interne del nostro territorio, connotate da sempre da elevata capacità artigianale e manifatturiera, ma anche da una difficoltà oggettiva di spopolamento e continuo calo demografico.

"È una grande occasione per il territorio – sottolinea il Presidente dell’Unione Montana Alberto Alessandri – e per le sue attività produttive. L’obiettivo finale infatti è quello di fornire non solo la conoscenza di base del mondo della digital fabrication ma quello, più importante, di mettere i partecipanti in condizione di essere già sufficientemente operativi con la stampa 3D, aumentando l’efficienza e la flessibilità del processo produttivo con la creazione di prototipi e pezzi finiti personalizzati in modo rapido ed economico". Il corso, in questa sua prima edizione, avrà un numero chiuso di 20-25 partecipanti, per un monte ore di circa 60 unità: una prima parte teorica che si svolgerà nel Comune di Cagli e una parte pratica nel Comune di Apecchio.

"La conoscenza teorica di queste tecnologie può rappresentare una grande opportunità professionale per chiunque operi già in ambito produttivo e tecnologico – aggiunge l’assessore alla cultura e al Turismo Massimo Cardellini – oppure stimolare un semplice interesse di base per successivi approfondimenti a fini lavorativi: i diplomati negli istituti tecnici industriali o istituti professionali, il personale addetto a funzioni tecniche digitali di piccole imprese artigianali, gli stessi titolari di queste aziende che intendono esplorare le possibilità di migrare verso la digitalizzazione di alcuni processi produttivi, gli appassionati delle nuove tecnologie, gli aspiranti creatori di startup tecnologiche, tutti quelli che operano nel campo della manifattura, del design di nuovi oggetti o apparati e di tutti quei soggetti che intravedono possibilità di integrazione delle proprie attività con una tecnologia in grado di creare la prototipazione di oggetti reali a costi molto bassi". Per tutte le informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Formazione dell’Unione Montana al numero 0721787431-int.7, oppure scrivere alla mail [email protected]

am. pi.