L’Unione Pian del Bruscolo distanziata Piovono 1,6 milioni: tutti utilizzati

Quattro Comuni, compreso Pesaro, hanno incassano 1 milione e 692mila euro nel 2022 dai loro vari autovelox, posizionati anche sulla statale Adriatica. In pratica, la metà di quello che ha prodotto da solo l’autovelox di Cagli. Nella specifica sull’utilizzo di quel denaro, i vari comuni che si ritrovano con lo stesso corpo di polizia municipale nell’Unione Pian del Bruscolo (ossia Pesaro, Mombaroccio, Tavullia e Vallefoglia) hanno dichiarato allo Stato di aver impegnato 1.555.290,71 euro per gli interventi di "manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali" mentre 137.616 euro sono andati per pagare il costo complessivo del noleggio degli autovelox.

Ma c’è da dire che i quattro Comuni possono contare anche su 2 milioni 056mila euro provenienti da multe per altre violazioni al codice della strada. Di questi, 1 milione circa è stato speso per ammodernare le strade, potenziare i controlli, poi un altro milione di euro per manutenzione veicoli, aggiornamento del personale, noleggio macchine d’ufficio, acquisto due targa system, acquisto etilometro, potenziamento della centrale operativa per 93mila euro, manutenzione veicoli per 48mila euro, potenziamento del servizio notturno per 50mila euro, assunzione di personale stagionale per 31mila euro e miglioramento della sicurezza. Tutti i 3 milioni e 749mila euro a disposizione, a differenza di Cagli, sono stati spesi.