L’Unione (Pian del Bruscolo) fa la forza: festa per i venti anni insieme

"L’Unione fa la forza" è la perfetta sintesi del convegno tenutosi in onore del 20° anniversario della costituzione dell’Unione dei comuni Pian del Bruscolo. L’evento di confronto, avvenuto giorni fa nella sede dell’Unione dei Comuni "Pian del Bruscolo", ha coinvolto diverse personalità politiche che hanno dato vita a un dibattito sull’importanza della collaborazione in un sistema di unione amministrativa, politica e sociale. Il titolo del convegno era proprio "Le unioni dei comuni per la creazione di sinergie collaborative per lo sviluppo economico-sociale del territorio", ed è stato introdotto dal moderatore e relatore Luca Mazzara, Direttore Master in City Management all’Università di Bologna. Ad aprire il tavolo di confronto è stato Palmiro Ucchielli, sindaco di Vallefoglia e presidente dell’Unione.

"Siamo qui a festeggiare i 20 anni di una collaborazione che ha portato grande prosperità in questa vallata, rendendola forte, ricca e piena di risorse. Grazie all’Unione abbiamo fatto tantissime opere pubbliche: sistemato la piscina, portato il nido da 120 a 180 posti, ma anche interventi nelle scuole e nell’ambito sportivo. Riusciamo a garantire almeno nel weekend un servizio di polizia e carabinieri per 24h, abbiamo imprese leader nel mondo, crescono fabbriche così come le nascite. Quello che abbiamo fatto finora è stato progettare insieme, perché insieme siamo più forti". I festeggiamenti dell’anniversario hanno rappresentato il momento ideale per riflettere su quale strada intraprendere per sensibilizzare il territorio marchigiano affinché possa vedere l’Unione come opportunità di crescita, incentivando altre realtà simili. Si è partiti, dunque, dal caso di Vallefoglia come un grande esempio di buona riuscita della collaborazione fra comuni, passando poi alle testimonianze degli ospiti. Sono quindi intervenuti il vice presidente dell’Unione Mirko Baronciani e poi Daniele Bassi, sindaco di Massa Lombarda e vice presidente dell’Unione dei comuni della Bassa Romagna e Marco Mordenti, direttore generale dell’Unione dei comuni della Bassa Romagna. Spazio anche al direttore generale dell’Unione dei comuni della Valle del Savio Alessandro Francioni, al dirigente Servizi civici partecipazione e promozione del territorio Gianni Galdenzi e al sindaco di Pesaro Matteo Ricci.

Lucia Arduini