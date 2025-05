L’Unione: "Serve garanzia sulla sanità"

L’Unione montana del Catria e Nerone ha aperto un tavolo di dialogo con i medici di medicina generale anche alla luce delle prospettive che sono state riservate su questi territori interni legate al nuovo piano socio sanitario regionale che prevede la realizzazione a Cagli di una nuova struttura che ospiterà l’ospedale di comunità (attualmente presente nell’ex ospedale "Celli") e di una nuova casa di comunità. "Prendiamo atto delle strutture. serve ora la garanzia sui servizi". A parlare è il presidente dell’ente montano Alessandro Piccini che in una nota aggiunge: "È questo l’auspicio e la preoccupazione che come sindaci dell’Unione montana Catria Nerone abbiamo voluto rappresentare con una delibera di consiglio con la quale abbiamo recepito e condiviso il documento formulato dall’equipe territoriale dei medici di medicina generale del nostro distretto, quale sintesi di un tavolo di confronto sul tema dell’assistenza primaria. Come Unione montana abbiamo quindi trasmesso il documento al presidente della Regione Marche, all’assessore alla sanità, all’assessore alle aree Interne ed edilizia ospedaliera e per conoscenza al direttore dell’AST1 e al direttore del Dipartimento Salute. Con l’occasione abbiamo chiesto un incontro con i sindaci e gli stessi medici per illustrarci il progetto organizzativo sul futuro funzionamento della nuova struttura della casa di comunità e ospedale di comunità a garanzia di una loro pronta ed efficace operatività non appena verrà ultimata la realizzazione. Ringraziamo i medici di medicina generale per il contributo fornito".

am. pi.