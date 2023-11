L’Università a Pesaro. Il Comune versa 160mila euro e 13 ditte contribuiscono

L’Università a Pesaro non è arrivata anzi tornata per caso. Il Comune versa 160mila euro ogni anno per sostenerla. La Politecnica delle Marche di Ancona ha attivato corsi di Sistemi Industriali e dell’Informazione, Ingegneria per la sostenibilità industriale; laurea Magistrale in Green industrial engineering e Infermieristica, per un totale di 300 iscritti. Restando ai numeri, la sistemazione della struttura di via Petrarca a Muraglia – diventata il nuovo polo universitario cittadino dal settembre scorso – ha comportato lavori per circa 90mila euro. Il ritorno a Pesaro dell’Università nel 2020 ha comportato un investimento che – secondo gli amministratori comunali - ammonta a circa la metà di quella che veniva impegnato dieci anni fa con Pesaro Studi (allora c’erano corsi di scienze della comunicazione e lingue orientali ndr). "A quel tempo l’amministrazione sovvenzionava l’Università con un importo che si aggirava intorno ai 300400mila euro all’anno – spiega l’assessora Francesca Frenquellucci, con delega all’Università -. Noi, grazie alla presenza di molte aziende che investono sui giovani del territorio, e quindi anche sull’Università delle Marche con sede a Pesaro, riusciamo ad avere un importantissimo e sostanzioso contributo".

Attualmente si contano 13 aziende nel Pesarese che finanziano la formazione di studenti universitari per un giorno potrebbero diventare loro collaboratori e ricercatori: "Sono le aziende stesse a cercare in modo costante del personale qualificato – continua Frenquellucci -. Sanno che uno dei luoghi migliori per trovarlo è proprio l’Università, investire sui corsi significa dare impulso al futuro delle loro aziende".

Ma i problemi ci sono: uno su tutti è quello degli alloggi, mai abbastanza sufficienti per gli studenti in arrivo a Pesaro, ma anche i servizi di mensa, le aule studio e il costo della vita in città. "Tutto ciò che noi investiamo è solo una piccola parte di quello che ogni studente – e la sua famiglia - spende per vivere a Pesaro – aggiunge Frenquellucci -. Secondo uno studio condotto dall’Università di Cuneo, ogni studente spende all’anno circa 10mila euro tra affitti, utenze, vitto e svago in città. Questo crea un indotto non indifferente che rende Pesaro attrattiva anche nei mesi invernali e autunnali, grazie anche alla sua accessibilità logistica".

Per sopperire comunque alle esigenze economiche degli stessi studenti, che più volte hanno chiesto scontistiche sulla mensa e prodotti di prima necessità, proprio oggi verrà presentato un progetto che vede gli esercizi del quartiere di Muraglia applicare degli sconti a tutti gli studenti che acquisteranno prodotti nei loro negozi dimostrando di essere iscritti al polo universitario di Pesaro.

Giorgia Monticelli