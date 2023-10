L’Università dei Saperi festeggia due volte

Non chiamatela Università della Terza età. Perché in questi vent’anni di Unisaperi, c’è anche molta gioventù che si è succeduta da una parte e dall’altra della cattedra. Per questo sarà uno spettacolo teatrale giovane, tra musica e parole, una conversazione sonora a presentare il ricco calendario di attività dell’anno sociale 20232024 dell’Associazione Università dei Saperi ‘Giulio Grimaldi’ di Fano: l’appuntamento è domenica alle 17 al Gonfalone con "Conversazioni sonore, voci in viaggio tra Musica e Parole" con Elisa Ridolfi voce, Fabrizio Bartolucci voce recitante e Riccardo Bertozzini chitarra.

Doppi festeggiamenti, quest’anno, per l’associazione culturale che celebra così i 20 anni dalla sua istituzione e la concomitanza con i 150 dalla nascita di Giulio Grimaldi, il filologo, scrittore, poeta e intellettuale a cui Unisaperi è intitolata. "Vent’anni di un progetto culturale rivolto in prima istanza a quella fascia di popolazione più matura - spiega il presidente Paolo Lucarelli -, ma vent’anni di centinaia di corsi e laboratori che hanno spaziato in tutte le discipline, via via non più rivolgendosi solo alla terza età ma anche a fasce più giovani della popolazione che hanno ben risposto a quelle iniziative create per favorire il dialogo tra generazioni. Guardiamo al futuro con uno sguardo orgoglioso al passato perché abbiamo attraversato indenni la pandemia, restando aperti con 12 corsi online".

Il tema scelto per questo ventennale è "Le ragioni della Bellezza, la bellezza della Ragione", al quale sarà dedicato un intero ciclo di conferenze nella variegata offerta didattica e delle attività di quest’anno: 70 corsi fruibili solo ai soci, 16 eventi aperti a tutti e 5 trasferte tra gite e viaggi aperte anche ai simpatizzanti. "Le iscrizioni per l’anno sociale 202324 sono già aperte - sottolinea il presidente -. All’atto dell’iscrizione verrà regalato a tutti gli iscritti un libro edito dall’Associazione per i 150 anni dalla nascita di Giulio Grimaldi: ’Maestri di scuola a Fano. La prima scuola pubblica dalla seconda metà del Trecento agli inizi del Seicento’ di Luciana Agostinelli, Rosella Bevilacqua, Vico Montebelli e Giuseppina Boiani Tombari. Perché alla Biblioteca Federiciana giace un manoscritto inedito di Grimaldi, una ricerca filologica rimasta incompleta a causa della sua morte. Grimaldi, amante e studioso della cultura e della storia fanesi, aveva registrato tutti i verbali dei consigli comunali nei quali si parlava di assunzioni di insegnanti, dal Trecento al Cinquecento. Gli autori del libro riportano e restituiscono il lavoro di Grimaldi, lavoro di grande importanza storica per la città in quanto testimonia come Fano sia stato uno dei primi Comuni in Italia ad avere una scuola pubblica".

Tra le iniziative anche un ciclo di 10 incontri speciali al PariCentro organizzati con la collaborazione dell’assessora alle Pari Opportunità Sara Cucchiarini, sulle icone femminili del 900, un ritratto al mese di donne che hanno lasciato il segno, da Liliana Cavani a Patty Smith, da Sibilla Aleramo a Tina Turner passando per la Callas, la Montalcini.

Tiziana Petrelli