L’Università di Miami scopre le nostre imprese

Gli studenti e i professori di Economia della Miami University in Ohio tornano in visita all’azienda Saint Andrews di Fano, in un incontro propiziato e organizzato da Lingua Ideale. La collaborazione con la spin-off dell’Università Carlo Bo porta da diversi anni a Urbino l’ateneo statunitense, che propone ai propri iscritti un programma incentrato sul “Made in Italy“, in cui si analizzano storia ed evoluzione delle industrie italiane.

Tra le attività, visite in aziende d’eccellenza, come Ferrari e Ferragamo, e in realtà territoriali, come Guerrieri e il laboratorio di Olivia Monteforte. Quello del 2023 è il secondo incontro tra Miami University in Ohio e Saint Andrews, ditta di sartoria maschile d’alta qualità, dopo quello del 2022, che aveva colpito in positivo l’Ateneo. Ad accompagnare gli studenti, i docenti Rocco Manzo e Stefania Porcelli, oltre a Silvia Vandini, amministratrice delegata di Lingua Ideale, che, accanto a questa collaborazione, organizza numerose altre attività nell’ambito dei programmi scambio con università statunitensi.

"L’incontro è stata un’occasione per far conoscere agli studenti una realtà di altissimo profilo come la Saint Andrews, con la sua produzione di alta sartoria – spiegano i docenti della Miami University –. Per noi è stata un’ottima opportunità per poter rafforzare la collaborazione decennale con l’Università di Urbino, nella sua missione di internazionalizzazione. Ringrazio inoltre Francesco Guazzolini, responsabile dei rapporti internazionali per Confindustria, che lo ha reso possibile".

n. p.