"L’Università sfida le telematiche"

Come si pone l’Università di Urbino, storico Ateneo contro le più moderne accademie telematiche? Un tema che spesso emerge e che è stato oggetto di discussione nell’ultimo incontro dell’associazione Urbino Capoluogo. Giorgio Londei e Ferruccio Giovanetti hanno invitato il professor Marco Rocchi, direttore del Dipartimento di Scienze Biomolecolari che conta da solo circa il 50 per cento degli iscritti a UnUrb.

"Non dobbiamo dimenticare che quando si parla di istruzione superiore dobbiamo sempre tenere presente – ha sottolineato Londei introducendo l’ospite – che Urbino ha un polo di istruzione artistica unico in Italia, che tra i vari istituti vede l’Isia al compimento dei 50 anni che saranno celebrati a fine novembre con la presentazione di un libro intitolato “La casa dei pazzi nella Città Ideale. Isia 1974-2024“.

Nel suo intervento, il professor Rocchi ha infatti sottolineato alcuni punti fondamentali: nonostante il calo delle nascite e la concorrenza delle università telematiche, l’Università di Urbino registra una tenuta delle immatricolazioni, che al momento risultano in calo soltanto di 27 unità "ma questo non deve comunque farci abbassare la guardia in quanto le sfide del futuro sono importanti, con obiettivi che Urbino deve mantenere ambiziosi ma soprattutto coerenti con i suoi valori: il rapporto docente–studente che caratterizza le lezioni in presenza passa attraverso una didattica che deve essere di alta qualità. Purtroppo la carriera di un docente è sempre più legata alla ricerca e sempre meno alla didattica – spiega Rocchi – e questo non spinge a considerarla un valore aggiunto rispetto alle lezioni on line delle telematiche. Va detto che il Governo sta mettendo dei paletti a queste ultime, escludendole ad esempio dalla partecipazione alla Crui, sostenuta in ciò anche dalla magistratura amministrativa e ha imposto che le lezioni si svolgano in gran parte in diretta streaming. Inoltre per la prima volta il Fondo di Finanziamento Ordinario per le università è diminuito per la prima volta da diversi anni, così che anche Urbino ha ricevuto 1,9 milioni di euro in meno".

Quale docente di statistica medica, Rocchi ha snocciolato alcuni dati sulla istruzione in Italia, che vedono il nostro paese soltanto il 20% di laureati rispetto alle altre nazioni europee, nelle quali si va dal 30 al 50%. Molto diffuso nel paese è anche l’analfabetismo funzionale, ovvero la capacità di leggere un testo senza tuttavia comprenderlo, che in Italia coinvolge persino una parte di laureati.

Qual è dunque il futuro di Urbino? Per Rocchi si tratta di aumentare il livello di qualità dell’Ateneo, puntare sulla internazionalizzazione offrendo corsi e insegnamento in lingua inglese favorendo l’arrivo di studenti stranieri che possano compensare il fisiologico calo demografico e infine offrire corsi online, non quale alternativa alla presenza e allo studio nella città di Urbino, ma per intercettare quegli studenti in più che altrimenti opterebbero in ogni caso per una università telematica.

