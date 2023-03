L’Università si allarga Servono posti letto per studenti Erdis pronta a comprare immobili

Si cercano a Pesaro alloggi per studenti universitari. Almeno otto posti letto subito, ma non c’è un limite. Ad averne bisogno è l’Erdis, l’ente regionale per il diritto allo studio che ha come ragione sociale la messa a punto delle migliori condizioni per far studiare gli iscritti all’Università. In questo caso, Erdis si è resa conto che la città di Pesaro sta diventando sempre più ricercata e attrattiva dalle matricole di ingegneria, infermieristica e del Conservatorio Rossini. Per questo, occorrono posti dove far dormire gli studenti che hanno determinate condizioni di Isee. E’ stato lanciato un bando pubblico che si chiuderà entro il 15 marzo. Erdis cerca edifici "già costruiti, agibili, anche non adibiti ora ad alloggi e residenze per studenti universitari ma compatibili urbanisticamente e adattabili dal punto di vista funzionale tramite lavori di straordinaria manutenzione e ristrutturazione a tale scopo". Si legge: "L’avviso serve a reperire proposte contrattuali per l’acquisto o la locazione per almeno 10 anni di immobili da adibire a studentati". Il problema è che non si è fatto avanti nessuno. Le offerte vanno presentate entro 10 giorni con raccomandata e avviso di ricevimento o con plico a mano all’ufficio Erdis di Urbino, in via Vittorio Veneto 43.

Dice Nicola Baiocchi, consigliere regionale di Fd’I: "Ho già proposto una soluzione a questa esigenza di alloggi per la città di Pesaro. Erdis potrebbe acquisire una parte dell’ex manicomio di Pesaro, il San Benedetto. In particolare, la stecca di via Mammolabella, che in base al progetto attuale si dovrebbe vendere a privati per farci appartamenti residenziali, venga invece utilizzata per realizzare gli alloggi studenteschi che potrebbero esser molto più degli otto posti letto. Sarebbe la soluzione migliore per risolvere due esigenze: recuperare prima di tutto il San Benedetto insieme a Comune e Regione e potenziare l’offerta di posti letto per studenti universitari".

Già nell’aprile del 2019, l’allora direttore generale di Erdis si diceva pronto ad approfondire un’eventuale proposta di acquisizione del San Benedetto ai fini del diritto allo studio a patto che si aprissero corsi di studio universitari. Ed è in effetti ciò che è accaduto successivamente, con l’avvio dei corsi di laurea triennale su Sistemi industriali e dell’Informazione, Corso di laurea triennale Ingegneria per la Sostenibilità Industriale e Corso di laurea magistrale Green Industrial Engineering