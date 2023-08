L’università trasloca a Muraglia Al suo posto i bimbi della primaria

A settembre, tre corsi di laurea pesaresi – il Corso in Sistemi Industriali e dell’Informazione e i Corsi Laurea in Ingegneria per la sostenibilità industriale e Laurea Magistrale in Green industrial engineering dell’Università Politecnica delle Marche – cambieranno sede: da Pesaro Studi, in viale Trieste, approderanno a Muraglia, nei locali dell’ex sede del quartiere in via Petrarca 18. Il trasferimento sarà soltanto temporaneo perché la sede definitiva dell’Università sarà il San Domenico, in via Branca, una volta ristrutturato. L’attuale spostamento - reso possibile grazie alla disponibilità dimostrata da alcune associazioni e dal Quartiere – si è reso necessario per un risiko scolastico attuato dall’amministrazione che vedrà i bambini della primaria Mascarucci traslocare da via Agostini nella sede di Pesaro Studi, già abitata dalla media Dante Alighieri. "Gli studenti, già da l’avvio dell’anno accademico – spiegano Francesca Frenquellucci, Camilla Murgia e Riccardo Pozzi, assessori coinvolti nel piano di riorganizzazione dei servizi – saranno accolti nelle stanze di via Petrarca 18. Senza interrompere le lezioni gli universitari potranno continuare a frequentare i corsi in ambienti adeguati, ben raggiungibili sia con i mezzi pubblici, sia tramite la Bicipolitana (implementata con la linea che percorrerà via Fratti) e inseriti in un contesto vivace e pieno di servizi. Siamo al lavoro anche per aumentarli, pensiamo ad esempio a una mensa per studenti e studentesse e a nuovi alloggi".