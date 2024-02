L’Università vi fa belli: master in Cosmetica

La cosmetica è una passione di molti italiani. In maniera trasversale per età e sesso piace a tantissimi, in particolare alle nuove generazioni che hanno un approccio molto interessato alla skin care, ovvero la cura della pelle. Sono tanti i profili social, seguitissimi, dei ‘cosmetologi’ ma c’è una formazione dedicata? L’Università di Urbino ha attivato in questo anno accademico un master in Scienze e Tencologie Cosmetiche che "riguarda tutti quegli aspetti legati allo sviluppo dei prodotti cosmetici, ma anche ciò che ruota intorno al laboratorio, come il controllo qualità e il regolatorio. Tutte professionalità che devono essere consolidate", spiega il docente Luca Casettari. Il settore cosmetico è trainante nell’economia del nostro paese. Quindi le professionalità richieste sono diverse e sempre più ricercate dal mercato, tanto che nel territorio regionale "sono diverse le realtà che producono cosmetici, piccole medie e grandi. Da qui l’esigenza di creare un master". Sono 14 gli iscritti della prima edizione, di cui 9 provenienti da Piemonte, Puglia, Toscana ed Emilia Romagna e che in precedenza hanno frequentato altri Atenei. Essendo un master di secondo livello serve un percorso pregresso specialistico, nell’ambito chimico, farmaceutico, biologico o ingegneristico.

Ma come è strutturato? "Sono 7 settimane, tutte in presenza - prosegue Casettari -. Poi c’è uno stage in azienda di 625 ore, terminato questo c’è la discussione del progetto di tesi". Quindi poi si diventa cosmetologi? "Si acquisiscono competenze professionali sulle scienze cosmetiche. Non riguarda solo il formulario di un prodotto. Diventare cosmetologi non significa niente anche se alcune figure si definiscono così. È un termine abusato e le professionalità in ambito cosmetico sono tante: chi fa le formulazioni, chi il marketing, chi il ’regolatorio’ e chi si occupa di sicurezza del prodotto. Oggi ci sono norme molto stringenti prima di arrivare alla commercializzazione. Ecco perché bisogna avere operatori preparati".

Dal 2018 UniUrb ha una costola dedicata alla produzione e formulazione, percorrendo i tempi con Prosopika. "È una start-up fondata da Giulia Curzi, Raffaella Campana e me e si interfaccia tra la ricerca e il mondo cosmetico delle aziende. Quindi facciamo consulenza, formulazione, produzione di nostri brand e conto terzi. Partecipiamo a diversi progetti ma anche collaborazioni importanti come quella con Angelini Pharma, all’interno di MarcheBioBank. Ed è un luogo dove gli studenti possono fare pratica ed esperienza", conclude Casettari. Francesco Pierucci