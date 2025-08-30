Luoghi e storie d’eccellenza. Happennino, la cultura sui monti

Tre fine settimana, sei comuni, tanti personaggi: è Happennino Festival, che dal 6 al 21 settembre proporrà come da tradizione numerosi eventi che hanno come denominatore comune la valorizzazione dei piccoli centri del nostro entroterra. Tra i nomi di quest’anno, Ghemon, Roberto Mercadini e Davide Van de Sfroos.

"È un format pensato per il territorio – spiegano gli organizzatori Andrea Angelini, Francesco Martinelli e Vittoria Podrini – che costituisce sempre più un richiamo per turisti e visitatori, oltre che per chi quei luoghi li vive ogni giorno. Coprotagonisti saranno infatti gli spazi di Lunano, Piobbico, Mercatello sul Metauro, Borgo Pace, Peglio e Sant’Angelo in Vado, perle di storia, natura e umanità. Speriamo di bissare il grande successo del 2024 e di confermarci come punto di riferimento nel territorio e nel panorama dei festival nazionali, per il nostro approccio contemporaneo, tra coinvolgimento, esperienze e partecipazione. L’edizione 2025 segna tra l’altro l’inizio di una partnership con Treccani Esperienze, la società dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana dedicata al turismo culturale, che con Happennino ha una visione condivisa e finalizzata a trasformare le eccellenze del patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano in un’esperienza da vivere in modo sostenibile attraverso itinerari inediti, l’incontro con le voci più autorevoli della cultura nazionale e il contatto diretto con luoghi, storie e popolazione locale. Ma non dimentichiamo i tanti altri supporter del territorio che ci sostengono".

Si inizia sabato 6 settembre a Lunano con Le Parole delle Canzoni firmato da Treccani Esperienze. Happennino ospiterà la cantautrice Anna Castiglia, fresca vincitrice della Targa Tenco 2025, e Francesco Pacifico, scrittore e editor della rivista Il Tascabile dell’Enciclopedia Treccani, protagonisti di un dialogo, canzone dopo canzone, attraverso le parole chiave che risuonano nella musica dell’artista catanese, presso il Convento di Monte Illuminato, in un punto panoramico che domina le colline del Montefeltro. Domenica 7 a Mercatello sul Metauro un trekking in compagnia di Ghemon, artista poliedrico che si muove tra musica, libri e stand-up comedy (evento con posti limitati su prenotazione). Al termine della passeggiata, Ghemon sarà protagonista anche di un talk a ingresso libero, moderato dalla giornalista musicale Claudia Galal, in uno splendido cortile nascosto tra i vicoli del paese. Si va poi al weekend successivo con gli Stati Generali dell’Appennino a Peglio e uno spettacolo di Roberto Mercadini a Borgo Pace.

Conclusione il 20 e 21 settembre rispettivamente a Piobbico con Valeria Margherita Mosca, tra le maggiori esperte italiane di foraging, la delicata arte dell’utilizzo di piante e funghi selvatici come cibo, e a Sant’Angelo in Vado col concerto di Davide Van De Sfroos nella suggestiva area archeologica della Domus del Mito.

Giovanni Volponi