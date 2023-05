L’uomo vitruviano in piazza Avveduti Il maestro Vangi è già all’opera

di Maurizio Gennari

Una sfida dentro la sfida quella che ha elaborato lo scultore Giuliano Vangi per Fano. Perché l’opera è imponente e nasce per consacrare la città alla figura dell’architetto romano Vitruvio. Ma anche perché, per la realizzazione di questa scultura polivalente, Vangi ha pensato anche alla Pietà Rondanini di Michelangelo "che fece prima di morire, un’opera che non ha uguali come spiritualità", dice lo scultore. E questo artista, che a Pietrasanta dove ha la sua ‘officina’ della pietra hanno chiamato "il nuovo Michelangelo", si mette allo specchio con il grande del Rinascimento. "Perché per eseguire quest’opera – dice – che sarà uguale all’originale ho rifatto tutti gli attrezzi che venivano usati quella volta da Michelangelo".

Un’impresa non da poco perché la copia di questo capolavoro sarà alta poco meno di due metri e sarà identica. Il tutto all’interno di un contesto che ha la sua centralità proprio nella figura di Vitruvio attraverso quell’uomo poi diventato famoso in tutto il mondo attraverso Leonardo Da Vinci. "Ho studiato tutta l’opera di Vitruvio – dice Vangi – che è stato il grande ispiratore di tutti i grandi del Rinascimento: la sua perfezione geometrica, il suo pensare agli spazi puliti, perfetti. Luoghi belli, armoniosi, dove gli uomini stanno bene anche sotto il profilo spirituale".

Assieme alla Pieta Rondanini altre due figure, quelle di due giovani "che rappresentano il futuro e la vita". Il tutto all’interno di una piazza quadrata con 12 metri di diametro che al suo interno avrà panchine in pietra circolari, con due entrate una delle quali sartà in marmo di Carrara e sarà una specie di tappeto che porterà fino a... Vitruvio. Questo è quello che girerà attorno al corpo centrale che sarà alto sei metri: sopra l’uomo di Vitruvio "che sarà tutto in acciaio bianco e sto pensando per gli occhi a due pietre perché lo sguardo deve arrivare lontano". E l’uomo Vitruviano sarà incastonato all’interno di un quadrato e di un cerchio di cristallo: la perfezione geometrica "che ha ispirato anche Raffaello, Bramante e tutti i grandi".

Questa imponente raffigurazione avrà un basamento tutto speciale: una grande lastra in marmo, quadrata, alta 3 metri che porterà, con un intarsio nella pietra, la pianta della basilica di Vitruvio e sul "retro ho pensato – continua Vangi – ad una frase che ho preso dall’opera dell’architetto che ha vissuto a Fano per tanti anni".

In un tavolo del suo pensatoio di Pesaro, Giuliano Vangi, ha già il suo progetto pronto "e credo che questa sarà la mia ultima opera imponente". E’ tutto pronto per partire perché la concezione ‘definitiva’ dell’opera che verrà collocata alla fine di via Vitruvio, in piazza Avveduti, in pieno centro storico, è stata già visionata dal sindaco Massimo Seri, da Dino Zacchilli come presidente del Centro studi vitruviani, quindi dal presidente della Fondazione Giorgio Gragnola. "Con loro anche due architetti del Comune perché c’è da sistemare una piazza eliminando il parcheggio. E poi bisognerà rifare il fondo che sarà di pietra di Apricena e marmo di Carrara. L’ultima versione, arrivata dopo mesi di lavoro, è piaciuta e il sindaco Massimo Seri si è impegnato a trovare i soldi per la realizzazione". Poi Vangi aggiunge: "Diventerà anche un luogo di aggregazione, uno spazio per presentare iniziative e tenere concerti".

Quanto costa? Una milionata per un lavoro che potrebbe arrivare alla fine del prossimo anno. Un uomo e uno scultore, Giuliano Vangi, che ha guardato anche all’amministrazione "perché ho pensato di mettere gli eventuali sponsor nel retro della pietra che sorreggerà l’uomo di Vitruvio, ma ho pensato anche a un libro dove si ripercorrerà tutto il lavoro e che potrebbe essere regalato come strenna, e anche delle piccole fusioni delle prove delle statue". Tutto pronto per un’opera che segnerà una svolta per la città. Mancano solamente i Mecenati. Manca solo chi vuole rimanere nella storia della città.