"Lupi attaccano il bestiame". Ucchielli scrive a due ministri

Dopo Tavullia, anche Vallefoglia segnala la presenza di lupi nel territorio. Le notizie di avvistamento all’interno di terreni agricoli, nei centri abitati, lungo le strade comunali, nei parchi e nelle zone fluviali arrivano da agricoltori e cittadini. Agli avvistamenti si aggiungono, come già accaduto in passato, anche alcuni episodi di attacchi al bestiame. Situazioni che generano insicurezza tra le persone, in particolare durante la stagione estiva, quando cresce la frequentazione degli spazi pubblici per svolgere attività sportive e ricreative. Per queste ragioni, il Comune di Vallefoglia ha trasmesso una comunicazione ufficiale ai ministri dell’Agricoltura e dell’Interno, all’assessore regionale all’Agricoltura e al dirigente delle Politiche venatorie della Regione Marche, in cui ha chiesto di intervenire con urgenza per avviare un censimento della popolazione di lupi presente sul territorio, individuare misure efficaci per prevenire danni al patrimonio zootecnico locale e per garantire la sicurezza dei cittadini, in particolare nelle aree urbane e periurbane.

Come spiegato da Ciro Manente, l’esperto che ha compiuto recentemente il censimento della popolazione di lupi nel parco regionale del San Bartolo, in seguito all’avvistamento di Tavullia, in questo periodo dell’anno gli episodi in cui i lupi possono essere visti dall’uomo sono destinati a aumentare. Si tratta del momento in cui i giovani devono lasciare il loro branco per trovare un nuovo territorio da colonizzare. Inizia per loro la cosiddetta ‘fase di dispersione’, un’avventura molto impegnativa che, per oltre la metà degli esemplari, si conclude in maniera tragica per mancanza di cibo o per incidenti. L’aumento degli avvistamenti, secondo gli esperti in materia, non corrisponde quindi necessariamente ad un aumento del numero di lupi presenti in un territorio. Proprio per il suo bisogno di un areale ampio in cui potersi muovere e cacciare, la popolazione dei lupi è destinata a rimanere costante nel tempo. La forte antropizzazione tipica dei nostri territori rende infatti la fase di dispersione particolarmente pericolosa per i solitari: il loro obiettivo di trovare uno spazio in cui formare un nuovo branco si infrange contro i pericoli spesso fatali, che incontrano quando si avvicinano alle zone urbanizzate.

Beatrice Grasselli