Lupi tra fabbriche e cascine alla periferia di Pesaro

Il ritorno dei lupi, l’esperto: "Convivenza difficile, ma vanno abbattuti solo in casi estremi"

Pesaro, 2 marzo 2023 - Lupi in cerca di cibo fino a sfiorare le fabbriche della zona industriale di Villa Ceccolini, alla periferia di Pesaro, dove i campi coltivati e le cascine si alternano ai capannoni industriali.

Un esemplare di lupo adulto si è avvicinato alla ditta Neomec di via Lago Maggiore all’arrivo dei dipendenti, i quali hanno parcheggiato trovandosi a tu per tu col lupo. L’esemplare è poi fuggito alla vista delle persone.

Non è il primo di simili avvistamenti: pian piano i lupi stanno soppiantando, almeno stando agli avvistamenti vicino a Pesaro, i cinghiali. Per un motivo: i primi mangiano i secondi e per farlo li inseguono fino ai margini di case e capannoni