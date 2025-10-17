Lupi sempre più vicini alle abitazioni: "Attratti dai sacchetti dell’umido"

I lupi si avvicinano troppo alle abitazioni. E la paura cresce fra gli abitanti di Gradara nelle vie Cattolica e Ghetto, tanto da arrivare a scrivere alla Prefetta di Pesaro Emanuela Saveria Greco per segnalare il problema e per chiedere un intervento per la sua soluzione. Sul banco degli imputati come elemento di richiamo per i lupi, secondo la trentina di famiglie che hanno firmato la lettera, viene messa la raccolta dell’umido effettuata dal comune con il metodo porta a porta. "Ci hanno detto che i lupi sono attratti dalle esalazioni che la raccolta emana – scrivono i firmatari – . Perciò chiediamo un cassonetto umido ed ermetico dove poter gettare i nostri rifiuti senza continuare ad avere un piccolo bidoncino con i fori sulla porta delle nostre abitazioni". Anche perché, secondo quanto riferito dai residenti, la paura sale perché gli avvistamenti sono diventati quotidiani, tanto che, scrivono, "le mamme hanno paura ad uscire con il passeggino, i bambini piccoli non possono camminare per strada tenendo la manina al genitore perché la loro statura potrebbe indurre il lupo all’attacco".

Da qui la decisione di scrivere alla Prefetta, per timore che la situazione possa degenerare. "Abbiamo esposto il problema all’amministrazione comunale – proseguono le famiglie – ma non abbiamo ricevuto alcuna considerazione in merito. E dopo la segnalazione, fatta l’altro giorno al corpo dei Carabinieri forestali di Pesaro, abbiamo ricevuto il consiglio di scrivere alla prefettura. Non vorremmo mai che i provvedimenti venissero presi solo dopo una tragedia. Per questo chiediamo un intervento".

Segnalazioni di presenze di lupi in questi ultimi mesi sono giunte anche da Tavullia e da Pesaro. Episodi che generalmente diventano più frequenti alla fine dell’estate quando per gli esemplari più giovani dei branchi inizia la cosiddetta ‘fase di dispersione’, ovvero l’allontanamento dal loro gruppo originario per andare alla ricerca di nuovi territori. Una fase molto delicata, durante la quale la sopravvivenza dei giovani lupi è molto a rischio. Su questo aspetto è intervenuto più volte, nell’ambito di numerosi incontri pubblici, il naturalista Ciro Manente, che ha curato il monitoraggio del lupo all’interno del parco regionale del Monte San Bartolo. E proprio in queste occasioni, ha ricordato quanto il lupo sia schivo rispetto all’uomo, ma anche quanto sia importante prevenire comportamenti che possano favorire l’avvicinamento alle abitazioni. Fra le norme da seguire, in particolare durante la fase di dispersione, è stato suggerito anche di evitare di lasciare resti di cibo all’esterno e di tenere in casa la sera gli animali domestici.