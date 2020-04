Pesaro, 25 aprile 2020. Un lupo in città. Due ore fa è stato avvistato mentre trotterellava lungo via Paganini sgombra di automobili per via delle restrizioni del traffico da Coronavirus. L’ unico ad essere stato fotografato è quello che vediamo nella foto arrivata in tempo record anche ad Angelo Giuliani responsabile del Cras, il centro regionale recupero animali selvatici.

"Capisco l’emozione - ha osservato Giuliani - che vedere il lupo in un contesto così poco consueto possa generare. Senza disturbi legati al traffico e all'assenza dell'uomo è chiaro che la natura sia più visibile. Del resto nella prima periferia di Bologna, all'interno del Parco dei Gessi in via Stalingrado nella zona di San Lazzaro vive una famiglia di lupi di frequente avvistati. Ma escludo pericoli di qualsiasi genere che la presenza possa generare se non per piccoli animali non custoditi".

Avvistato in prossimità del parco Miralfiore alcuni i residenti di via Cimarosa hanno chiamato Paolo Guidi della T41 la cooperativa che gestisce il parco e l'assessore Enzo Belloni. “L’intervento che stiamo facendo non è certo per la fotografia. Abbiamo avuto quattro segnalazioni di avvistamento dell’animale in giro per la città nel giro di un’ora - osserva Guidi -: è per questo che stiamo perimetrando alcune aree. Servono ad impedire alle persone di inoltrarsi sulle sponde del fiume e lasciare liberi di vagare i propri cani”.

“Ho avvisato Giuliani del Cras e siamo venuti al parco per monitorare la situazione", osserva l’assessore Belloni subito raggiunto da Gianni Donati, volontario del Cras, centro specializzato regionale. Il Parco deserto, chiuso al pubblico da un mese e mezzo e meravigliosamente rigoglioso, ha probabilmente ospitato per un po' il predatore che però non ha lasciato segni, dileguandosi alla svelta.

La prima signora a chiamare gli uomini della Cooperativa e Belloni è stata una che abita in via Cimarosa: “Incredula la signora Maria ci ha chiamato incerta nel poter andare a buttare la spazzatura - osserva Guidi -. L’abbiamo tranquillizzata e ci siamo mossi per monitorare con il Cras la situazione”. “Non c’è nessun pericolo di attacco per l’uomo - osserva lo zoologo Massimo Pandolfi -. Si tratta di perlustrazioni normali del proprio territorio da parte del lupo. In questo periodo l’Italia è piena di segnalazioni di animali selvatici che si avventurano tranquillamente anche di giorno per le vie delle città, zone verdi vuote dalla presenza umana. Nella storia di Pesaro è certamente la prima volta che il lupo, presente sul San Bartolo, sceso dall’Oasi della Badia, si veda gironzolare di giorno nelle zone cittadine”.