Spunta un lupo tra le case, passeggia anche sulla ciclabile

Gabicce Mare, 8 aprile 2025 - C’è chi inizialmente ha pensato che fosse un cane scappato al vicino di casa. Del resto, a correre in mezzo alle case e tra le auto, è difficile pensare che possa esserci un lupo. Invece così è stato domenica pomeriggio quando numerosi sono stati gli avvistamenti lungo le vie del quartiere Tavollo a Gabicce Mare di un canide,

i cui colori e il portamento fiero, hanno condotto rapidamente alla sua identificazione. Il lupo è stato visto prima nella zona del Centro sportivo vicino alla ferrovia, poi lungo viale della Vittoria, infine si è avventurato per le vie laterali del quartiere ed è sceso lungo la pista ciclopedonale lungo il fiume Tavollo.

“Gli avvistamenti che si verificano anche in aree vicine alle abitazioni sono determinati dalle cosiddette ‘fasi di dispersione’ - spiega lo studioso del lupo e fotografo naturalista Antonio Iannibelli, autore di scatti che sono stati esposti in decine di mostre dedicate al predatore – che avvengono di solito tra gennaio e la primavera, quando i giovani di circa un anno si allontanano dal branco per andare alla ricerca di nuovi territori”.

Questa rappresenta una situazione molto difficile per loro, in cui la sopravvivenza può essere messa particolarmente a rischio. Bisogna comunque non dimenticare che anche se nell’immaginario rappresenta il ‘cattivo’ per eccellenza, il lupo, come spiega Iannibelli, ha il terrore dell’uomo. Pertanto, qualora capitasse di avere un incontro ravvicinato, la cosa migliore è non fare nulla. Importante è invece segnalare gli avvistamenti ai Carabinieri forestali.