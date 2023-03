Lupus in trincea: "Strage di alberi in viale Battisti"

"In viale Battisti si preannuncia una nuova strage di alberi. Sono 18 le melie (Melia azedarach) che saranno abbattute e sostituite con 16 alberelli".

A lanciare il nuovo allarme sull’abbattimento di alberi di grandi dimensioni è l’associazione Lupus in Fabula, attraverso il vice presidente Claudio Orazi, dopo l’approvazione in giunta il 14 marzo del progetto esecutivo sul restyling di viale Battisti e l’avvio del bando di gara per l’aggiudicazione dei lavori.

"Anche se – commenta Orazi – nella relazione tecnica si legge che ‘tutte le alberature rimosse potranno essere ricollocate e ne verranno piantumate di nuove, come previsto dal progetto’ viste le dimensioni e l’età degli alberi l’ipotesi del ricollocamento appare irrealistica in quanto antieconomica e, relativamente all’attecchimento, con pochissime probabilità di successo. Si ripete quindi lo stesso schema di altri interventi in piazze (piazza Marcolini), parcheggi (via Risorgimento e Foro Boario), piste ciclabili (Arzilla): il taglio di decine di alberi di alto fusto per ragioni legate alla progettazione e non allo stato di salute delle piante".

Proseguono da Lupus in Fabula: "E’ ormai chiaro che l’amministrazione comunale non vuole tutelare le piante esistenti, tuttavia si vanta di piantare, a spese di società private, (parco dell’aeroporto e Rosciano) migliaia di ‘fiammiferi’, cioè piantine che, se sopravviveranno, forniranno i loro benefici ecosistemici tra 20-30 anni. Eppure, anche su viale Battisti altre soluzioni architettoniche e viabilistiche ci sarebbero".

La proposta de La Lupus in Fabula è "di lasciare la sosta sul lato Pesaro inalterata rispetto alla situazione attuale: ci sarebbe lo spazio per ricavare un marciapiede, parcheggi a norma e una banchina di mezzo metro, ma anche di ricreare un doppio filare di alberi.

Tuttavia la risposta del dirigente del settore Lavori pubblici è stata negativa: a suo avviso la sosta trasversale alla carreggiata intralcia il traffico, quando vediamo che in quasi tutta Fano le auto sostano sulla banchina in questo modo.

Abbiamo anche chiesto di non dividere l’aiuola di piazzale Rosselli (il progetto prevede la riqualificazione di via Battisti nel tratto da piazza Rosselli a viale Dante Alighieri) per non ridurre la superficie permeabile e non tranciare le radici dei due pini. Il progetto definitivo, invece, prevede addirittura che l’area intorno ad uno di essi sia cementificata. Tutto questo senza che tra i circa 50 elaborati progettuali ci sia uno ‘straccio’ di valutazione agronomico-forestale".

Conclude Orazi: "Anche in questo caso gli alberi sono considerati esclusivamente come elementi di arredo urbano, come le panchine, i lampioni e il selciato, ma sono meno importanti perché vengono tranquillamente sacrificati per fare posto a parcheggi e camminamenti. Quando l’attuale amministrazione comprenderà che ancor prima di piantare alberi è necessario tutelare quelli esistenti sarà sempre troppo tardi.

Le associazioni ambientaliste hanno messo a disposizione le loro competenze in uno spirito collaborativo per il bene della comunità ma continuano ad essere ignorate".

La Lupus in Fabula ricorda, inoltre, che oggi all’Arco d’Augusto e a Casa Archilei si raccolgono le firme per l’iniziativa "Riprendiamoci il Comune": due proposte di legge di iniziativa popolare per la riforma della finanza locale e per la socializzazione di Cassa Depositi e Prestiti.

