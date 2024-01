L’Urbania ci mette il cuore e vince in 10. Dal dischetto Nunez piega il Monturano

urbania

URBANIA: Urbietis, Aluigi, Salvi, Dal Compare, Carnesecchi, Mistura, Nouri, Catani, Zingaretti (19’ s.t. Nunez), Mangiarotti, Cantucci (44’ s.t. Giovanelli). All. Omiccioli

MONTURANO C.: Isidori, De Carolis, Frinconi, D’Amicis (26’ s.t. Nacciarriti), Finucci, Adami, Domi (39’ s.t. Alouan), Loviso, Tracanna (26’ s.t. Islami), Bracalente, Moretti. All. Cuccù

Arbitro: Eletto di Macerata

Rete: Nunez 42’ s.t.

Note: ammoniti Carnesecchi, Zingaretti, Finucci, Mistura, D’Amicis, Domi. Espulso: Mangiarotti

Nel primo tempo l’Urbania che vede annullarsi due reti, entrambe di Zingaretti, di cui la seconda lascia non pochi dubbi, con l’arbitro Eletto che segnala il colpo di mano quando sembrava petto. La ripresa parte subito in salita, con l’Urbania che rimane in dieci per l’espulsione di Mangiarotti. Gli ospiti, però, non riescono ad approfittarne e sul finale c’è la scintilla che sblocca il match: sulla spizzata di Nunez è bravo Nouri a tagliare il campo e a prendere calcio di rigore sull’incrocio di gambe. Dal dischetto è proprio il centravanti argentino a regalare i tre punti all’Urbania.

Andrea Alessandroni