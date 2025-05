L’Urbania completa lo staff che affiancherà Ceccarini

Come succede ogni anno, terminati i campionati, anche se ancora c’è il residuo degli spareggi, si apre il mercato e i primi ad essere contattati sono gli allenatori. A questo proposito come è noto il nuovo mister dell’Urbania sarà Antonio Ceccarini, Ieri la società durantina ha comunicato anche il nuovo staff che lo affiancherà: "Ad Enrico Calvo viene affidata la gestione atletica della squadra, mentre Andrea Bartolucci allenerà il blocco portieri. Giacomo Calvaresi, già responsabile del Settore Giovanile, sarà collaboratore tecnico. Tutti e tre hanno già lavorato con Ceccarini in Urbino e porteranno le loro conoscenze ed esperienze al servizio dei biancorossi. Al contempo, la società ci tiene a ringraziare Matteo Spinaci per questi tre anni". Spinaci nel frattempo si è già accasato ad Urbino dove sarà il nuovo allenatore dei portieri. Sempre l’Urbino ha confermato il trainer Mariani e il diesse Francesco Amati. L’ex trainer dell’Urbania Simone Lilli ha trovato sistemazione al Gabicce Gradara (Promozione). L’Avis Sassocorvaro che ha appena vinto il campionato di Seconda categoria (girone A) ho confermato l’allenatore Nazario Baggiarini. La Pergolese dopo essersi salvata per la prossima stagione in Promozione avrà come mister ancora Roberto Rossi. Sempre a Pergola prosegue anche il rapporto tra la società rossoblù e il tecnico Marco Piccini che anche nella stagione 2025-26 sarà alla guida della squadra Juniores. La Viridissima Apecchio (è ormai ufficiale) per la prossima stagione si affida all’allenatore ex giovanili dell’Urbania Francesco Cantarini. Dopo aver guidato brillantemente alla salvezza la prima squadra per la troppa distanza da casa mister Gastone Mariotti (foto) lascerà il Fabriano Cerreto. Tomas Melini sarà ancora il mister del Real Altofoglia.

am. pi.