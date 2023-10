L’Urbania degli splendori ducali si riscopre grazie a Taddeo Liverani

Da oggi al 3 dicembre a Urbania nella Galleria Montefeltro di Palazzo Ducale, si terrà la mostra dedicata a Tancredi Liverani, scenografo e paesaggista dell’800, autore di una serie di vedute e scenografie teatrali nel centro Italia. Alcune sue realizzazioni torneranno visibili nel teatro Bramante di Urbania alla sua riapertura, dopo i lavori di efficientamento energetico. Un’appassionante ricerca storica condotta dal comune di Urbania negli apparati scenografici proprio del Teatro Bramante, ha riportato alla luce dieci disegni inediti di Tancredi Liverani rappresentanti altrettante vedute della città, datati 1852. Realizzati con matita, penna, inchiostro grigio acquerellato, i disegni fanno parte dei taccuini di studio e progetto del Liverani ora conservati alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. Nella mostra trovano spazio anche alcune mappe catastali, fotografie, antiche vedute e scritti sul paesaggio urbano di Casteldurante; rappresentazioni di una città molto diversa da quella attuale, in cui l’accesso era possibile attraverso quattro porte: Porta Parco che dava verso il Barco Ducale, Porta Celle che conduceva verso le Capute, Ponte Vecchio che si dirigeva verso l’attuale campo sportivo e Porta Nuova che dava verso il convento di Santa Maria Maddalena.

"Questi disegni sono una testimonianza preziosa di come la città si è evoluta dal progetto urbanistico originale. La mostra offre a tutti, soprattutto agli urbaniesi, l’opportunità di riscoprire la nostra città come era a fine ‘800 e inizio ‘900, prima del bombardamento e dell’allargamento delle strade per l’adeguamento alle moderne esigenze quotidiane", spiega il sindaco Ciccolini. Una mostra in divenire, che si amplierà con una sessione di vedute attuali, grazie alla pittura di paesaggio del noto artista Americo Salvatori e i laboratori gratuiti, aperti a tutti, curati dallo stesso artista, in collaborazione con il Museo Civico. Inaugurazione nella Sala del Consiglio Comunale il 20 ottobre alle ore 17.30.

Valentina Damiani