L’Urbania ufficializzerà l’ingaggio di Buonavoglia

Va avanti la trattativa tra l’attaccante Rivi e la K Sport Montecchio Gallo, società che ha confermato Giovanni Dominici, Carta, Andrea Nobili, Torelli, Magnanelli e Peroni ed è alla ricerca di una classe 2007. L’Urbania a breve ufficializzerà l’ingaggio di Salvatore Kevin Buonavoglia della Civitanovese. L’attaccante Bardeggia dell’Urbino - piace sia all’Ancona che alla Maceratese. L’Atletico Ascoli ha messo nero su bianco con il centrocampista Fausto Coppola, classe 1998 cresciuto nel settore giovanile della Virtus Entella, con la quale ha debuttato anche nel campionato di Serie B. Nella passata stagione ha militato nel Manfredonia. La Jesina ha confermato due giocatori: Kevin Trudo e Filippo Massei e nel contempo ha cercato l’attaccante Matteo Minnozzi classe 96 nella passata stagione prima all’Osimana e poi al Mezzolara e con un curriculum importante. La società del Sant’Orso che ripartirà nel campionato di Seconda categoria ha comunica la conferma dei seguenti calciatori: Nicola Tanfani, Mattia Cinotti, Alfio Tonucci e Alessandro Torcoletti. Confermato dalla Fermignanese il difensore Edoardo Mariotti, classe 2002. Si sono divise le strade tra il Pantano calcio e i giocatori Francesco Taurisano, Edoado Di Tomaso (tutti e due portieri). L’attaccante Cristiano Imperatori (classe 1996) nella passata stagione a Vf Pisaurum è stato ingaggiato ieri dall’Olimpia Macerata Feltria. Si sono divise le strade tra la Falco Acqualagna e il portiere Thomas Monte. Quattro conferme importanti alla Cagliese, si tratta dei calciatori Giovanni Picchi, Valient Balla, Luca Bucci e Giacomo Cenciarini. Confermato dal Lunano il calciatore Gabriel Bosoi e i portieri Divine Oneyekwere (2006) e Filippo Corbolotti. Sempre il Lunano è ormai vicinissimo a Eugenio Dominici centrocampista del Gabicce Gradara e al portiere Andreani (anche lui del Gabicce Gradara) e su Beninati (ex Vismara e poi a metà campionato nel campionato interno di San Marino). La Vf Adriatico fa sapere che nonostante la sconfitta ai play-out disputerà anche nella prossima stagione il campionato di Seconda Categoria avendo ufficialmente rilevato il titolo dall’Asd Hellas Pesaro, riguardo gli acquisti sono stati ingaggiati l’attaccante Ardit Basha e il centrocampista Lexandru Prodan. il Piandimeleto ha ufficializzato le partenze dei seguenti calciatori: Cristiano Conti, Marco Renghi, Giacomo Chiarucci, Samuele Schiaratura e Ameth Ndyaie, in entrata due portieri: Alessio Muscinelli classe 2005, nelle ultime tre stagioni in forza alla Mercatellese e Matteo Corbellotti, classe 1986 ex Olympia Macerata Feltria.

Amedeo Pisciolini