L’urbinate Antonio Bigini al 73° Festival di Berlino

“Le proprietà dei metalli“ è il film dell’urbinate Antonio Bigini che debutterà nella sezione Generation Kplus, al 73° Festival del Cinema di Berlino. Il film, prodotto da Kiné con Rai Cinema, è ambientato negli anni ’70 in un piccolo borgo dell’Italia centrale dove vive Pietro, un bambino con la dote paranormale di piegare i metalli al solo tocco, che presto suscita gli interessi della scienza, per esperimenti volti ad accertare l’esistenza di fenomeni al di là delle leggi fisiche.

La pellicola è ispirata alla vicenda poco nota dei cosiddetti “minigeller“, bambini che alla fine degli anni ‘70, dopo aver assistito alle ospitate televisive dell’illusionista Uri Geller, apparentemente in grado di piegare chiavi e cucchiai con la forza mentale, hanno cominciato a manifestare fenomeni simili. Il film è stato girato in Toscana e Emilia Romagna, con alcune scene ubicate nell’appennino a pochi chilometri da noi, tra i suggestivi scenari di Sestino e Badia Tedalda. La prima proiezione avverrà lunedì 20 febbraio. Bigini, classe 1980, ha diretto due documentari, e “Le proprietà dei metalli“ è il suo film di debutto, curato come regista e sceneggiatore.

g. v.