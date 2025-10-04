L’Urbino Award ha il suo vincitore. E’ Steven Clemons

Anche quest’anno l’Urbino Award ha il suo vincitore: si tratta del noto giornalista e imprenditore Steven Clemons. La diciannovesima edizione del premio riservato ad esponenti del giornalismo statunitense ha visto il suo momento clou nell’ambasciata italiana di Washington DC, con l’annuncio fatto nel corso della serata di ieri dall’Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti Marco Peronaci.

"Il Premio Urbino Award – ha detto l’ambasciatore – compie 19 anni, ma resta giovane nello spirito, con la sua capacità di creare un ponte fra l’Italia e l’America. L’edizione 2025 premia uno dei giornalisti di maggiore esperienza, una personalità polivalente e un grande animatore culturale. Un aiuto per l’Italia nel presentarsi come attore culturale, al centro di una riflessione su un Paese, gli Stati Uniti, che vive un grande cambiamento, con sfide importanti ma anche con grandi opportunità". Clemons ha già confermato la sua presenza a Urbino, per ritirare il premio il 22 novembre: "Ricevo questo premio – ha dichiarato il vincitore – con grande umiltà e con orgoglio. Mi interessa ciò che Urbino rappresenta: la cultura, l’arte, ma soprattutto il pensiero e il dialogo. Una città che storicamente ha messo l’uomo e il progresso della comunità al centro delle proprie azioni. Verrò per godere della città e della sua storia".

Il premio, dedicato al mondo dell’informazione statunitense, è organizzato dal Comune di Urbino in collaborazione con l’associazione ‘Urbino Award’. "Nel 2025 – ha sottolineato l’assessore al Turismo Francesco Guazzolini, presente alla cerimonia – premiamo una personalità dal carisma internazionale. Steven Clemons sa unire idee contrapposte e facilitare il dialogo tra soggetti con orientamenti diversi. Un modo di porsi perfettamente coerente con la storia della nostra città". All’evento di Washington sono intervenuti anche il fondatore del premio Giovanni Lani e il responsabile del settore comunicazione del Comune Gabriele Cavalera. Alla cerimonia erano presenti giornalisti italiani e americani, come la vincitrice 2011 del premio Helene Cooper, funzionari dell’amministrazione USA ed esponenti del mondo economico. Il premio ha come main sponsor Cafè Milano - Georgetown Entertainment Group e Intesa Sanpaolo, con il sostegno del Centro Studi Americani.

gio. vol.