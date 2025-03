L’Urbino Award incorona Jonathan Karl: "La stampa libera è la ricerca della verità"

Ricerca della verità e domande scomode. I due pilastri del giornalismo di Jonathan Karl, reporter di ABC News premiato ieri per l’annuale Urbino Award, sono questi. E sono quelli che, oltre alla lunga e brillante carriera, hanno fatto sì che la vittoria del Premio per l’anno 2024 cadesse su di lui, dopo una lunga schiera di cronisti statunitensi che l’hanno ritirato a partire dal 2006.

Diciannove anni di Urbino Award, quasi due decenni di contatti Washington-Urbino. Karl è arrivato sotto un cielo piovoso che non ha però fermato il corteo di ingresso, accompagnato dai figuranti storici dell’ARS, né un folto pubblico alla cerimonia nel salone del trono di Palazzo Ducale. Numerose le autorità presenti, dal presidente della Regione Acquaroli al prefetto Greco. Giunto un messaggio anche dal ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha rimarcato la storia del rapporto transatlantico. Dopo gli onori di casa della città, presentati dal sindaco Maurizio Gambini, e della Galleria, portati dal direttore Luigi Gallo, il portavoce dell’ambasciata USA in Italia David Connell ha portato un saluto al giornalista "che ha dedicato la carriera al complesso panorama della politica americana, attraverso un giornalismo libero e indipendente".

Jonathan Karl, 57 anni, esperto di politica, ha iniziato come corrispondente del New York Post; nel 1994 intervista per la prima volta l’imprenditore Donald Trump. Rigoroso a livello professionale, etico e culturale, mai esitante nel fare domande scomode, nel 1996 passa alla CNN, e nel 2003 alla ABC. "Oggi è qui - ha letto durante la motivazione il presidente del Premio Giovanni Lani - è l’appartenenza di Karl a quel numero di reporter che indagano le stanze del potere, senza accarezzarle o compiacerle. Conosce ormai benissimo Trump, senza risparmiargli scambi di vedute anche graffianti. Vari suoi libri sul Presidente USA sono tra i bestseller d’America".

La scultura che ha ritirato, realizzata da Paolo Soro, si ispira alla colonna della Flagellazione di Piero, ma con sopra un reporter. Nel suo dialogo con il segretario del Premio Gabriele Cavalera, Karl ha ricordato che per lui "la stampa libera è la ricerca della verità senza paura e senza fare favori a nessuno. Jefferson diceva che si può anche vivere senza governo, ma non senza giornali". Poi, su Trump: "Non credevo avrebbe vinto. Però è disponibile: ho il suo numero diretto e risponde quasi sempre, oppure richiama, non come la Harris. Lui vuole essere giudicato e apprezzato per il successo nel campo economico, anche se sa che tante cose che dice strizzano l’occhio agli imprenditori ma non è detto che vengano messe in pratica totalmente".

Giovanni Volponi