L’Urbino Award riparte da Washington

Mercoledì 6 settembre, a Washington DC, l’ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti d’America, Mariangela Zappia, annuncerà il vincitore o la vincitrice dell’Urbino Award 2023, premio che abbina la città di Raffaello alle grandi firme del giornalismo americano. L’Urbino Award continua a essere un ponte culturale tra Italia e Usa e porterà nuovamente all’attenzione del pubblico il lavoro dei reporter che ci aiutano a comprendere come evolva la società contemporanea. Dopo l’annuncio del nome, sarà il momento della fase italiana, con la cerimonia di conferimento del premio in programma nel Salone del Trono di Palazzo Ducale. Come in passato, questo appuntamento culturale è sostenuto dal Ministero degli Affari esteri, ha il patrocinio e il supporto del Comune di Urbino, del Centro studi americani e del Legato Albani, oltre alla stretta collaborazione della Galleria Nazionale delle Marche. "Siamo molto soddisfatti nel vedere che il premio che porta il nome della nostra città negli Usa stia andando avanti con grande energia – commenta il sindaco, Maurizio Gambini –. Ringrazio l’ambasciatrice Mariangela Zappia per il forte sostegno che garantisce al nostro progetto culturale, così come ringrazio tutte le istituzioni, gli sponsor e le persone che rendono possibile il suo svolgimento. Il prossimo 6 settembre, l’amministrazione comunale di Urbino sarà rappresentata a Washington DC dall’assessore al Turismo e Patrimonio mondiale, Roberto Cioppi. Nel frattempo, prepariamo tutto il necessario per lo svolgimento in città della cerimonia del 27 settembre".

n. p.