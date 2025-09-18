L’Urbino fa festa ai rigori, KSport avanti senza patemi

FERMIGNANESE

2

K SPORT

2

FERMIGNANESE: Bellucci, Santi, Bravi (30’ st Saidykhan), Lucciarini, Giovanelli Fraternali (19’ st Mariotti), Patarchi, Patrignani Gioele, Gabellini, Izzo, Patrignani Elia, Surano (14’ st Cirulli). All. Pazzaglia.

K SPORT MONTECCHIO GALLO: Bellucci, Aruta (10’ st Sylla), Baruffi, Camilloni, Paglia (10’ st Dominici), Mistura, Torelli (39’ st Minardi), Magnanelli (17’ st Montagna), Broso (10’ st Carta), Russo, Peroni. All. Protti.

Arbitro: Persichini di Macerata.

Reti: 13’ pt e 14’ st Torelli, 15’ pt e 38’ st Izzo.

Al comunale si gioca la gara valida per gli ottavi di ritorno di Coppa Italia tra Fermignanese e K Sport Montecchio Gallo che finisce in parità e così gli ospiti passano il turno essendo i lanieri usciti sconfitti nella gara di andata per 4-1. Partita che si gioca sul velluto, in entrambe le formazioni ci sono molti ragazzi che finora sono stati poco impiegati, ma non per questo è mancato l’impegno, la dedizione e si sono visti dei buoni sprazzi di gioco. Partita equilibrata, giocata prevalentemente a centrocampo. Al primo affondo, corre il 13’, calcio di punizione per gli ospiti dalla tre quarti, arriva Torelli che di testa insacca. Passano appena 2 minuti, azione a centrocampo manovrata da Lucciarini, palla filtrante per Izzo che da fuori area fa partire un bel tiro che trafigge il portiere Bellucci. La partita si mantiene su buoni ritmi e il primo tempo finisce in parità.

Nella ripresa parte bene la Fermignanese che all’8’ crea una ghiotta occasione: ripartenza di Izzo, assist per Santi che scarica sul portiere e deviazione in angolo. Reazione degli ospiti che vanno in gol al 14’ ancora con Torelli. Poi Cirulli, appena entrato, non sfrutta un disimpegno sbagliato della difesa del K Sport, e si fa ribattere il tiro da posizione favorevole. Insiste la squadra di casa alla ricerca del pareggio, ma al 32’ Izzo da buona posizione spreca. Però lo stesso Izzo, subito dopo, realizza il gol del definitivo pareggio. Nel finale Peroni solo davanti alla porta sbaglia il gol della vittoria.