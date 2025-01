L’Urbino riparte da Fabriano, non sarà facile uscire indenni

Anche il campionato di Eccellenza riparte e lo fa oggi con gare importanti per la classifica generale. Sette i match in programma, in quanto la K Sport e l’Alma J Fano riposano. "E’ un turno di riposo in virtù dell’anticipo disputato con l’Alma Fano prima della sosta natalizia- spiega il dg della K Sport Montecchio Gallo Matteo Mariani- Stiamo già lavorando e lavoreremo duramente per preparare al meglio l’ostica trasferta di Tolentino. Siamo riusciti a recuperare nel frattempo tutti gli effettivi ad eccezione del lungodegente Perri che comincerà a breve la sua riabilitazione dopo l’operazione al menisco. In settimana i ragazzi hanno lavorato tanto e oggi (ieri) concluderemo questa ripresa dopo la sosta con una partitella in famiglia, alla quale prenderà parte anche il nuovo arrivato Cristian Jashari, portiere classe 2006, in sostituzione di Manuel Vitiello che ci lascia per motivi di lavoro". In trasferta le altre due provinciali.

Fabriano Cerreto-Urbino. (ore 14,30). "Sì riparte dopo lo stop festivo- commenta il dg dei ducali Ivan Santi- con una partita difficile fuori casa contro il Fabriano. C’è voglia subito di ripartire bene ma l’avversario è assai temibile per di più dopo il cambio di allenatore avvenuto due settimane fa. Questa sosta ci ha permesso di recuperare alcuni infortunati e la speranza è quella di avere quanto prima l’intera rosa a disposizione. Mister Mariani e il suo staff hanno lavorato in questo periodo su ogni aspetto senza tralasciare nulla e ci prepariamo a questo girone di ritorno con i migliori auspici sapendo che sarà entusiasmante con tante squadre che lotteranno per il primato". Nell’Urbino ci sarà l’ultimo arrivato: il centrocampista Matteo Morelli, classe 2002 cresciuto nella Vis Pesaro prima ad approdare al San Marino e nella prima parte di questa stagione a Gambettola (Eccellenza romagnola). Arbitra Gianluca Cacchiarelli di San Benedetto del Tronto.

Maceratese-Urbania (ore 15). "E’ sicuramente una partita difficile - dice il patron dell’Urbania Jacopo Sansuini- affrontiamo la capolista e questo dice tutto, da parte nostra cercheremo di fare il meglio per riportare a casa dei punti e per riprendere la corsa ai playoff di cui siamo usciti nell’ultima giornata d’andata, vogliamo rientrarci perché è uno dei nostri obiettivi; sicuramente la vittoria della Coppa Italia ci ha dato nuovi stimoli, una grande carica per affrontare questa seconda parte di campionato. Andiamo a Macerata senza ‘paura’ per cercare di riportare a casa qualcosa di importante". In questi giorni l’Urbania ha ingaggiato Mattia Monachesi, ex Montefano. Arbitra Andrea Kilian Pina di Como.

Le altre partite odierne: Chiesanuova – Atletico Mariner (ore 14,30); Montefano- Tolentino (ore 15); Monturano – Montegranaro (ore 14,30); Osimana- Matelica (ore 14,30); Portuali Calcio Ancona – Sangiustese (ore 15).

Amedeo Pisciolini