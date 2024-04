L’Urbino scende a Montefano. K Sport in casa, Urbania in trasferta

In Eccellenza dopo la sosta si riparte per lo sprint finale. Quattro, compresa quella odierna, le gare da qui alle fine. In vetta (conquistata nell’ultimo turno) c’è il sorprendente Montefano, poi via via le altre con l’Urbino (nella foto di D.Bastianelli) che ha tutte le chance per primeggiare o per un posto di prestigio nei playoff, potrebbe reinserirsi nel discorso spareggi-promozione la K Sport. L’Urbania invece cerca i punti per chiudere la stagione nell’onorevole posizione di centroclassifica.

Il programma (ore 16). Montefano- Urbino. Divise da 4 punti, la prima contro la quarta in classifica, ecco chiaro che sarà un match ad alta tensione emotiva "Siamo arrivati allo scontro verità – sottolinea il dg dell’Urbino Ivan Santi- quello che ci dirà se possiamo essere in grado di fare quel salto di qualità che darebbe un giusto premio agli sforzi fatti quest’anno da questa società insieme al mister, al suo staff e a tutti i ragazzi. Il Montefano è primo in classifica non a caso e dunque sarà una partita difficile ma noi abbiamo dimostrato che nelle difficoltà diamo il nostro meglio. Nelle ultime partite del campionato a volte i valori si ribaltano e ci saranno risultati a sorpresa che potranno cambiare anche pronostici e certezze". Arbitro Sabatino Ambrosino di Nola.

K Sport Montecchio Gallo – A.Azzurra Colli. Il dg della K Sport Matteo Mariani così presenta la partita odierna: "Per noi quella di oggi sarà una gara fondamentale, dovremo necessariamente fare risultato pieno perché ci manca la vittoria da circa due mesi e per forza di cose abbiamo perso strada dalle prime posizioni. Per restare in scia alle squadre attualmente dentro alla griglia play off oggi dovremo fare una grande prestazione ed affrontare le gare restanti come finali. Abbiamo il dovere di provarci e rientrare in carreggiata, lo dobbiamo fare per noi e per i nostri sostenitori, per non gettare al vento un anno di impegni e sacrifici di società, staff e giocatori. Dai venti convocati di oggi è stato escluso Peluso per un infortunio muscolare". Arbitro Alessandro Animento di Macerata.

Sangiustese- Urbania. "Oggi ci aspetta – dice il direttore sportivo dell’Urbania Stefano Maggi- una squadra affamata di punti". Arbitro Stefano Cocci di Ascoli Piceno.

Le altre partite. Castelfidardo – Maceratese; Jesi- Osimana; Montegranaro- Montegiorgio; Monturano- Chiesanuova (ore 14,30); Tolentino- Civitanovese.

Amedeo Pisciolini