L’Urbino vuole coronare il sogno: "A Castelfidardo determinati"

Oggi in Eccellenza si gioca per gli spareggi post campionato e per coronare un sogno c’è in pista l’Urbino. Questo il programma.

Finale Playoff. Castelfidardo- Urbino. "Partita che ci andremo a giocare in maniera decisa - dice il presidente dei ducali Marco Lucarini - con la consapevolezza di non aver nulla da perdere, ma con la voglia di regalare ai nostri tifosi e a noi stessi un ulteriore step e provare a sognare qualcosa di grande che dipende solo da noi. Comunque vada sottolineo l’ottimo lavoro svolto dal mister Ceccarini sin qui e da tutto lo staff tecnico e i grandi valori dei nostri ragazzi che sin qui sono stati a dir poco meravigliosi. L’avversario odierno insieme al Montefano e la squadra che mi ha impressionato di più per organizzazione e gioco e faccio anche a loro i complimenti, per questo un risultato positivo avrebbe un significato importante per il nostro percorso di crescita iniziato solo 3 anni fa quando ci siamo giocati la salvezza contro l’Urbania". Il direttore generale Ivan Santi aggiunge: "Siamo alla vigilia della partita più importante dell’anno. Una finale play off che ci siamo meritati di giocare per il grande campionato che abbiamo disputato". In caso di parità dopo 90’ si giocheranno i supplementari di 15 minuti ciascuno, perdurando il risultato di parità passerà il Castelfidardo meglio posizionato nella classifica di fine campionato. La vincente accederà alla fase nazionale degli spareggi che dopo un lungo percorso riservano un posto in serie D. Si scende in campo alle ore 16,30 allo Stadio comunale ‘G.Mancini’ di Castelfidardo. Arbitro Luca Pasqualini di Macerata, assistenti: Pierpaolo Silvestri di Ascoli Piceno e Sara Silenzi di San Benedetto del Tronto.

Playout. Queste le partite odierne anche qui con inizio alle ore 16,30.

Jesi- Monturano, arbitro Marco Stanzani di Bologna.

Montegiorgio calcio-Sangiustese, arbitro Alessio Artini di Firenze.

Amedeo Pisciolini