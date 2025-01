L’urlo creativo di Travaglini. Le opere in mostra fino a domenica

La mostra “L’urlo creativo“ su Ettore Travaglini a Palazzo Mosca rimarrà aperta fino a domenica 12. L’eposizione su Travaglini (Fano, 1924- Pesaro, 1988) curata da Tiziana Fuligna e Cecilia Prete, celebra i cento anni dalla nascita di un artista poliedrico che ha connotato il novecento pesarese. Il percorso espositivo nei Musei Civici si pone come punto di arrivo di una lunga ricerca sulla produzione del pittore iniziata con una tesi di laurea discussa all’università di Urbino da Federica Perrucci, collegata alla catalogazione delle 199 opere della collezione di famiglia.

Il lavoro scientifico è poi continuato con la revisione dei documenti, dai disegni alle incisioni, ai manoscritti, alla corrispondenza con intellettuali e critici dell’epoca. A Pesaro si possono vedere 53 dipinti – selezionati dalla raccolta di famiglia perché significativi per comprendere la poetica di Travaglini – cui se ne aggiungono uno proveniente da collezione privata e l’altro già appartenente al patrimonio museale.

Nel centenario della nascita, la mostra diventa quindi un momento importante per contestualizzare l’opera di Travaglini non solo come esponente di rilievo del vivace novecento pesarese, bensì quale intellettuale libero dalle tendenze e dalle mode ben inserito nel dibattito artistico del secondo novecento. Al contempo, l’evento è un’occasione preziosa per far conoscere meglio Travaglini dopo quasi 20 anni dall’ultima mostra a lui dedicata. Il progetto vuole percorrere tutte le fasi della sua produzione artistica, presentando al pubblico la sua poliedrica figura in tutta la sua complessità ed eterogeneità di linguaggi.

"Come un astronauta sperduto fra le galassie – scrivono i curatori –, Travaglini è assediato dall’immensità di spazi smisurati e lascia tracce che si concretizzano in un’ampia produzione pittorica e letteraria che scuote il nostro mondo interiore. Nel susseguirsi delle stanze, il percorso è accompagnato dalle parole dello stesso artista, pensieri e riflessioni che aiutano la comprensione di questa complessa figura".