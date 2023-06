Lussino, che emozione il gemellaggio

E’ stato il momento più emozionante dell’appuntamento velico a Lussinpiccolo, promosso dall’Assonautica e giunto alla settima edizione. Il gemellaggio (foto) con la comunità italiana di Lussino, celebrato il 2 giugno scorso, si è concluso con i velisti pesaresi e gli amici locali a cantare insieme l’inno di Mameli sotto la bandiera tricolore. Una comunità molto viva, che non ha mai abbandonato l’isola e rappresenta quasi il 10% della popolazione (600 abitanti su 7.500). I più attivi stampano un giornale in lingua italiana "El Zarzuaco lussignan" e vantano un coro che ha accolto i visitatori con canzoni eseguite nella nostra (e loro) lingua nella splendida sede affacciata sul porto che il governo italiano ha contribuito ad acquistare per tener vive le tradizioni. Scambio di doni, con il presidente Renato Morsiani che ha portato una medaglia di Gioachino Rossini, le magliette confezionate per la regata e vini della nostra zona, ricambiato da un libro che racconta le origini di Lussino e la classica Pelinkovac, il liquore locale. "Ogni anno il nostro legame cresce e si arricchisce – racconta Morsiani -. I primi contatti li prese mio padre Paolo attraversando l’Adriatico con una piccola imbarcazione, portando aiuti negli anni duri della guerra jugoslava e questo non lo hanno dimenticato".

Per chi vuole saperne di più www.comunita-italiana-lussinpiccolo.eu

Elisabetta Ferri