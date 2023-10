L’Utopia continua. Ricci: "Il bar del Miralfiore in gestione ai disabili"

Con delibera, la giunta Ricci ha offerto l’opportunità al “Festival Utopia“ di prolungare la propria positiva esperienza, dando disponibilità alla Onlus Gulliver, in comodato d’uso gratuito, il bar ristoro Miralfiore, dentro il Parco di via Solferino. L’atto è di indirizzo: intanto esprime il plauso politico nei confronti di un progetto dall’importante valore sociale nato dalla collaborazione con il terzo settore, con l’Istituto alberghiero “Santa Marta” e con il Garante delle persone con disabilità, Maruska Palazzi. La delibera non passa automaticamente le chiavi del bar ristoro alla Gulliver: l’amministrazione, attraverso una procedura di evidenza pubblica verificherà l’interesse di altre associazioni, vagliando la migliore progettualità. In attesa dell’evolversi della situazione, Boccanera, ringrazia l’amministrazione comunale anche a nome dei partner. "Il 14 ottobre – osserva – ci sarà l’assemblea con le famiglie dei 60 ragazzi coinvolti e con tutti i volontari che questa estate hanno reso possibile un successo importante.

Con le famiglie si prenderà una decisione riguardo a come vogliamo continuare il Festival Utopia". Nel caso piaccia l’ipotesi Miralfiore e nel caso vinceste il bando comunale, come declinerebbe il format Utopia al Miralfiore? "Tra le ipotesi c’è quella di un locale aperto dal mattino per le colazioni, a mezzodì per il brunch e per gli aperitivi la sera con musica dal vivo. Ad aiutarci vorremmo assumere Chiara, Morgana e Nicola, i neo diplomati dell’alberghiero che questa estate sono stati per noi fondamentali". Festival Utopia è nato dalla necessità di migliorare le condizioni di inserimento sociale e lavorativo delle persone con disabilità alla fine del percorso scolastico e quindi per l’età adulta. Tutti i giorni, dalle ore 17 in poi, l’area dietro l’alberghiero ha accolto pesaresi e turisti a tavola. Di straordinario c’è che a fare tutto – in cucina, in sala, sul palco, tra gli stand – sono stati 60 giovani disabili della nostra città, sostenuti, dal progetto dell’Istituto alberghiero guidato dal preside Roberto Franca, di Gulliver, presiduta da Andrea Boccanera e da Palazzi. "Di fatto – è scritto nella delibera – si è rivelata un’importante opportunità di approfondita riflessione legata al tema dell’inclusione, termine con il quale si vuole significare soprattutto il sentirsi accolti, appartenere a un gruppo di persone, a una società, godere pienamente di tutti i diritti e le opportunità che questa appartenenza comporta". Da qui la proposta di prolungare l’esperienza che ha ampliato l’orizzonte di tanti giovani, altrimenti esclusi da percorsi lavorativi e ha aperto molte le menti riguardo l’emancipazione possibile, tanto dell’individuo quanto della comunità.

Solidea Vitali Rosati