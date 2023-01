Lutto a Sant’Angelo in Vado, oggi nella chiesa di San Francesco l’addio a Luca Duranti

Si svolgerà oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa di san Francesco il funerale di Luca Duranti l’operaio trentaduenne padre di due bimbi di 2 e 4 anni, tragicamente scomparso in un incidente stradale martedì pomeriggio nella galleria che collega Lunano a Sant’Angelo in Vado. Ancora ignote le cause dell’incidente. Luca ha fatto tutto da solo, finendo contro un pilone. Stava rientrando dal turno di lavoro alla "Lavorgomme" dove era capoturno, per andare a mangiare dalla madre a Sant’Angelo. "Luca era una persona eccezionale, un lavoratore modello, non abbiamo parole, non fateci aggiungere altro", dicono i suoi colleghi di lavoro di Lunano. la "Lavorgomme" oggi chiuderà alle 12 per consentire a tutti di partecipare al funerale. Lutto cittadino a Sant’Angelo in Vado dove il sindaco Stefano Parri ha invitato gli esercizi commerciali ad abbassare serranda oggi dalle 14 alle 18, chiedendo anche la sospensione di "tutte le attività ludiche e ricreative e di ogni tipo di comportamento che contrasti con il carattere luttuoso della giornata. Le bandiere esposte negli edifici pubblici dovranno essere abbrunate con applicazione di nastro nero e posizionate a mezz’asta". Lo stesso sindaco ricorda Luca come "un ragazzo davvero in gamba, un buon padre, aveva molto a cuore la famiglia e i suoi bimbi di 2 e 4 anni. Abitava fuori Sant’Angelo da tempo, ma conoscevo bene sia lui che la famiglia e anche suo padre deceduto due anni fa". Luca era molto conosciuto anche a Piandimeleto dove viveva con la moglie e i figli e dove giocava a calcio in Terza categoria: "Lo vedevamo in farmacia, è una tragedia", dice il farmacista Walter Mazzotti. Al funerale anche i compagni di calcio del Piandimeleto.

d.e.