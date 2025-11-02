Lutto a Urbania per la morte di Roberto Fabi

Profonda tristezza ha destato a Urbania l’improvvisa morte di Roberto Fabi, 64 anni, avvenuta martedì mattina. Fabi, classe 1961, impiegato in uno studio commerciale, era molto conosciuto e apprezzato oltre che nell’ambiente lavorativo anche in quello sportivo dove ricopriva la carica di vice presidente della società di calcio Santa Cecilia, impegnata nel campionato di Seconda Categoria. Già dalla fondazione della squadra, nel 1986, Fabi era stato prima giocatore poi a metà degli anni ‘90 aveva appeso gli scarpini al chiodo passando dietro la scrivania come dirigente e, dal 2000, ricopriva la carica di vicepresidente che ricopriva tuttora. "Roberto Fabi era mosso da una grande passione – lo ricorda il presidente Guido Agostini –, era una persona importantissima per la nostra società, sempre molto attivo e benvoluto da tutti. Complice il suo lavoro, anche per la squadra si occupava della ricerca di sponsor ma aveva tante conoscenze nel mondo del calcio di cui era un profondo conoscitore. Pensare che solo fino al giorno prima eravamo insieme in sede a pianificare il futuro mi fa sembrare ancora incredibile la sua morte. Ci mancherà come amico e come dirigente".

Nella partita di ieri tra Vadese e Santa Cecilia è stato osservato un minuto di silenzio in sua memoria. La morte improvvisa di Fabi ha richiesto accertamenti di natura medica, per questo motivo i funerali si terranno lunedì alle 14.30 nella Concattedrale di Urbania, seguirà la tumulazione al cimitero locale. Fabi lascia la moglie Alessandra, le figlie Valentina e Sara con le famiglie e la madre Teresa.

Andrea Angelini