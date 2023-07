Lutto cittadino per il maestro Piero "Grazie per tutto ciò che hai fatto"

Una giornata di lutto cittadino per il maestro Piero Biagini, morto ad 88 anni. L’ha proclamata ieri, proprio nel giorno dei suoi funerali, il Comune di Mombaroccio. Il sindaco Emanuele Petrucci, l’amministrazione e tutta la comunità hanno pianto la scomparsa di un uomo che ha fatto tanto per il suo territorio in ogni campo, dalla cultura, trasmessa in anni di insegnamento a scuola o anche attraverso la sua passione per i musei, allo sport passando per l’impegno politico seduto sui banchi del consiglio comunale o nelle vesti di presidente della Pro Loco. A ricordare Biagini, morto martedì scorso, è lo stesso sindaco Petrucci che, insieme con tutta l’amministrazione di Mombaroccio, vuole "partecipare al dolore della famiglia del Maestro". "Consigliere comunale e per tanti anni Presidente della Pro Loco, uomo di Mombaroccio, – il ricordo di Petrucci – Biagini si è dedicato soprattutto alla realizzazione dei Musei comunali impegnandosi insieme ad altri volontari, in un’opera davvero meritoria. I Musei: la grande passione di Piero che li ha promossi non solo per i turisti ma anche per i più giovani, in particolare per i suoi alunni ed alunne della allora scuola elementare. L’insegnamento ed una visione del futuro mombaroccese passavano, per il Maestro Piero Biagini, tramite la conoscenza del territorio, la collaborazione fra istituzioni e associazioni, la solidarietà e con un solo obiettivo il bene comune". E ancora: "Ha lasciato alla nostra comunità – continua il primo cittadino – insegnamenti sia di carattere etico che culturale sempre con un raccordo con la tradizione locale. Valga per tutti l’esempio del museo della civiltà contadina, fra i più belli della Regione Marche. Si aggiungono i valori legati allo sport in particolare il ciclismo ed il tamburello a cui era fortemente legato perché sapeva quanto fosse importante il legame fra sport, la cultura, il sociale ed il territorio. Grazie Piero per quello che ci hai insegnato. Non lo dimenticheremo".

e. ros.