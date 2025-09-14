Lutto nel mondo del cinema, è morta la regista pesarese Rita Giancola

E’ scomparsa ieri all’età di 70 anni, la regista, attrice e sceneggiatrice, Rita Giancola. E’ lutto nel mondo della cultura pesarese ma soprattutto del cinema, settore che conosceva benissimo e che amava profondamente. In tanti la ricordano per le sue opere ma anche per le sue innate doti di sensibilità, talento e umanità. A piangerla sono in tanti, anche nel mondo del teatro ma soprattutto in quello della settima arte.

"Era un instancabile e vulcanico esempio di come si riesca a fare cinema a volte armandosi di sole idee e coraggio – ha commentato CNA Cinema e Audiovisivo Marche – lo scorso anno aveva presentato il suo film Bellezza e segreti delle donne all’interno di una trilogia di autori marchigiani alla Mostra del Nuovo cinema di Pesaro. Anche in quell’occasione Rita, circondata dall’affetto di tutto il cast del film, aveva dimostrato il suo entusiasmo, la sua grande passione per la settima arte unita alla innata capacità di contagiare positivamente chi lavorava con lei". Anche il vicesindaco Daniele Vimini la ricorda con affetto. "Una vera donna di cinema, se ne va una brava attrice e regista ma anche una divulgatrice sempre attenta alla formazione e alla promozione dei giovani e sensibile ai temi sociali da veicolare attraverso l’arte".

I funerali si terranno domani alle 15,30 nella chiesa di Sant’Agostino. Lascia il compagno Massimo, il fratello Augusto e la sorella Loredana.