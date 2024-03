Lutto per Luigi Ferri, l’uomo che amava il cielo

E’ morto ieri l’imprenditore Luigi Ferri, molto conosciuto in città sia per la sua impresa, la Ferri Trasporti attiva dal 1953, sia per la sua grande passione per il mondo dell’aviazione Passione che lo ha portato a guidare per circa 20 anni la Fanum Fortunae, la società di gestione dell’aeroporto. "Un uomo che amava la sua città e che aveva un amore sconfinato per il volo".

Così lo ricorda il sindaco Massimo Seri che esprime cordoglio per la scomparsa di Ferri. "Proprio lo scorso anno – ricorda il primo cittadino – ho avuto il piacere di portare un riconoscimento a Luigi Ferri e alla sua famiglia per i 70 anni della Ferri Trasporti". E poi: "Luigi Ferri era molto conosciuto non solo per essere un imprenditore nel settore della logistica, ma soprattutto per la sua grande passione per il volo. E’ stato infatti per tanti anni alla guida della società Fanum Fortunae, e prima presidente del locale Aero Club con il quale ha organizzato diversi eventi sportivi a carattere nazionale. Inoltre, Ferri è stato un bravo pilota avendo vinto un titolo mondiale per volo a motore ed è stato per sette volte campione italiano. Sicuramente, è stato un riferimento e una solida certezza per tutti coloro che condividono la passione per il volo. Se ne va un pilota che ha sempre guardato il mondo dall’alto".

"A Ferri va riconosciuto il merito – aggiunge l’ex sindaco Cesare Carnaroli – di aver tenuto sempre accesa la fiammella del volo e proprio per la sua competenza fu nominato durante gli anni nei quali io ero sindaco presidente della Fanum Fortunae. A lui si deve anche l’intitolazione dell’aeroporto all’aviatore Enzo Omiccioli".

"Era un uomo che ci teneva molto al futuro della struttura aeroportuale – fa presente l’ex sindaco e oggi assessore regionale Stefano Aguzzi – e che ha portato avanti con grande determinazione e passione la battaglia per l’asfaltatura della pista". Ferri è stato il primo presidente della società consortile Fanum Fortunae nata nel 1992 per la gestione dell’aeroporto e costituita da Comune di Fano, Provincia e Camera di Commercio". Il suo impegno alla guida della Fanum Fortunae durò fino al 2012 quando si dimise.

Anna Marchetti