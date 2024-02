M5S all’attacco di Fanesi: "Ha fatto cementificare ovunque nei quartieri"

"Villette uni e bifamiliari trasformate in condomini da decine di appartamenti". M5S all’attacco del vice sindaco e assessore all’Urbanistica, Cristian Fanesi, che recentemente, proprio sulle pagine del nostro giornale, si è "vantato di aver bloccato (attraverso il nuovo Prg ndr) tale fenomeno" e in particolare di aver fermato la pratica della demolizione delle villette costruite negli anni ‘60 per fare posto ai condomini. Effettivamente negli ultimi anni i nuovi edifici sono spuntati come funghi in quartieri come Poderino, Paleotta e Trave cambiandone la loro originaria conformazione e struttura. Per M5S le rassicurazioni dell’assessore all’Urbanistica sono "spudorate bugie. La realtà che Fanesi vuole nascondere è che in dieci anni l’Amministrazione ha permesso che quartieri come Paleotta e Poderino venissero edificati all’inverosimile e solo ora hanno adottato una regola che non consente più di monetizzare i posti auto. In pratica prima potevi costruire anche se non avevi il posto auto: basta che pagavi". Finalmente ora questo non è più possibile: "Se materialmente non hai il posto auto non puoi più costruire. Bene sarebbe – continuano i consiglieri Tommaso Mazzanti, Francesco Panaroni e Giovanni Fontana – se non ci fosse il trucco. Infatti Fanesi ha previsto questa regola solo nei due quartieri di Paleotta e Poderino, dove tutto ciò che si poteva costruire è stato costruito, e i danni irrimediabili già fatti. E in tutti gli altri quartieri della città cosa succede? Vale la vecchia regola: ‘dare moneta = costruire a sbafo’ Ed infatti basta farsi un giro altrove, come per esempio a San Cristoforo e al Don Gentili, per rendersi conto di persona di cosa sta succedendo", E ancora consiglieri d’opposizione: "Dopo aver bocciato ogni tentativo proposto da M5S di fermare queste pratiche distruttive e cementificatorie dei nostri quartieri più belli e rappresentativi, ora Fanesi ci racconta di una realtà inventata". M5S presenterà tra le varie osservazioni al Prg "una osservazione specifica per chiedere di estendere a tutti i quartieri della città l’impossibilità di monetizzare i parcheggi per evitare lo scempio. Ci aspettiamo che Fanesi dia parere favorevole".