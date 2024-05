M5S si presenta: "Fermiamo insieme il declino"

Partecipazione per fermare il declino. Queste le parole chiave della lista per le comunali che il Movimento Cinque Stelle ha presentato ieri al collegio Raffaello, alla presenza della consigliera regionale Marta Ruggeri e dell’ex senatore e candidato alle europee Sergio Romagnoli, nonché del candidato sindaco Federico Scaramucci, a cui va il sostegno anche della lista M5S. Accanto alle presentazioni di ciascun candidato, hanno tirato le somme Giacomo Cerboni Baiardi e il capolista Roberto Balduini.

"Siamo qui perché c’è un progetto politico, non un cartello elettorale – ha detto Balduini -; l’impegno dei Cinquestelle all’interno della coalizione punta alla rinascita di una città che ha tutte le carte in regola per contrastare un declino. Le direttrici sono tante: sicuramente il tema ambientale accomuna tutte le liste della ‘Città che Verrà’, poi occorre ricostruire il rapporto con l’università che è stato tralasciato.

Nel programma dei nostri avversari non c’è un punto sull’università, è assurdo. Occorre recuperare la residenzialità, tramite varie vie: cercare di attrarre coloro che qui lavorano, garantendo buona sanità e buone scuole; trattenere chi si forma: se restasse uno studente su cento, avremmo decine di persone che si insediano; fare marketing indirizzato ai lavoratori in smart working: Urbino può offrire un’alta qualità della vita; infine lavorare su donne e giovani coppie affinché possano avere una maternità e genitorialità serena. Ovviamente servono sia le piccole cose che i progetti a lungo termine: non possiamo illuderci che asfaltando le strade e tagliando l’erba si risolvano tutti i problemi. Per l’immagine, è ora di smettere di affidarci a un qualche guru come Sgarbi che ci ha solo trascinato nel fango".

Giacomo Cerboni Baiardi ricorda che "l’adesione a questa coalizione realizza un’intenzione viva dal 2014, che mira alla partecipazione. I circa 200 candidati della coalizione sono indice di partecipazione, voglia di fare. Oltre a voler vincere, speriamo che questo impegno rimanga e proponiamo l’istituzione di un gruppo di lavoro che continui a discutere sui temi e supporti il governo. Il gruppo dovrà stimolare la giunta a concretizzare il programma da un lato e dall’altro incoraggiare la partecipazione di tutti i cittadini, finora lontani da consigli comunali, commissioni e abbandonati tra una elezione e un’altra".

Giovanni Volponi