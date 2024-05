"Ma ai nostri ragazzi offriamo prodotti biologici"

"I dati del rapporto di Cittadinanzattiva che riguardano i costi del servizio mense nelle scuole vanno contestualizzati perché da anni il Comune di Pesaro sta portando avanti un servizio di eccellenza per quanto riguarda la nutrizione dei bambini, con delle linee guida che ne confermano il grande valore".

A commentare è l’assessora alla Gentilezza del Comune di Pesaro, Camilla Murgia, che spiega anche i motivi per cui le rette della scuola primaria, rispetto a quella della scuola dell’infanzia, sono più alte: "Da anni abbiamo deciso di offrire nelle mense dei nostri ragazzi prodotti a chilometro zero e biologici – dice -. Prodotti di altissima qualità ma che hanno già di per sé un costo più alto dalla materia prima. Bisogna considerare che il Comune di Pesaro fornisce pasti a tutte le scuole dell’infanzia, statali e comunali, le scuole primarie ma anche scuole secondarie di primo grado. Questo fa sì che ci sia un servizio molto articolato, su cui ovviamente incide il costo del personale".

"Inoltre, la struttura organizzata dal Comune prevede anche una gestione oculata su più livelli, che prevede la formazione del personale, il presidio costante dei luoghi di produzioni dei pasti ed il monitoraggio. Per la primaria si sostengono costi maggiori, per prima cosa perché il personale che somministra i pasti è più numeroso rispetto all’infanzia. Inoltre bisogna considerare i costi delle stoviglie (piatti, forchette, bicchieri), tutti ecosostenibili e biodegradabili, una spesa che per le scuole dell’infanzia non c’è. Per abbattere questi ultimi costi, stiamo infatti cercando dotare tutti i plessi scolastici anche delle lavastoviglie". E conclude: "Questo non significa che anche nei prossimi anni non si possa fare meglio per essere più vicini alle famiglie ed abbattere l’impatto economico su di loro".

